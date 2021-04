Dik een miljoen uit de politieportemonnee voor ontmantelen drugslabs

Onderzoek in een lab in Someren, december 2020 Foto's: Sem van Rijssel/SQ Vision vergroot

De politie stak vorig jaar in Brabant zo'n 1,1 miljoen euro in de ontmanteling van drugslabs en opslagplaatsen. Het is voor het eerst dat de politie naar buiten brengt wat ze daaraan uitgeven.

De politie is officieel aangewezen voor het afvoeren en vernietigen van de chemische stoffen en apparatuur uit drugslabs én uit opslagplaatsen. In 2020 vond de politie in Noord-Brabant in totaal 31 drugslabs en 30 opslagplaatsen.

Zonde

Die 1,1 miljoen is alleen nog maar het geld dat de politie kwijt is aan afvoer en opruiming. "Echt zonde. En dat is nog niet de totale schade," zegt zegt Marloes Lippens, in een persbericht van de politie. Lippens is specialist synthetische drugs van de politie in Oost-Brabant.

Bewaking van het terrein en de komst van specialisten komen er qua kosten nog bovenop. Ook de schade door dumping van drugsafval is niet meegeteld. "Ook gemeenten, het waterschap of bijvoorbeeld een agrariër worden gedupeerd door een dumping of lozing. Deze kosten zijn nog niet op een rij gezet." Lippens noemt dat 'letterlijk weggegooid geld'.

Zelden of nooit kan er iemand aansprakelijk worden gesteld voor die opruimkosten. "We pakken loopjongens, leveranciers, laboranten en ook kopstukken, maar van de laatsten nog te weinig naar mijn zin", zegt Neeltje Keeris, landelijk officier van justitie met als specialisme synthetische drugs.

Nieuwe wet

Dat kan wel eens gaan veranderen. Want in de nieuwe Ondermijningswet is dat beter geregeld. Daarin staat dat je de opruimkosten kan verhalen op de daders. De wet is nog niet ingegaan en ligt in Den Haag te wachten op goedkeuring van het parlement.

Keeris is blij met de nieuwe wet. "Dan betaalt voortaan de vervuiler, in plaats van de maatschappij. Zoals we weten wordt er gigantisch veel geld verdiend met de drugsproductie in Nederland en zeker ook in het Zuiden. Nu laten we zien wat de maatschappelijke kosten zijn, en we kunnen er wat aan doen. Dat is een mooi perspectief.'

