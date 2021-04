'Petrus' op de fiets richting Passion, want waarom niet?

Tilburger Leo Alkemade speelt donderdagavond een van de hoofdrollen in het televisiespektakel The Passion. Hij stapte daarom 's ochtends vroeg vanuit Tilburg op de fiets richting Roermond. "Waarom niet, joh?"

Hij moet natuurlijk superfit zijn donderdagavond voor het populaire live-evenement, maar vond het desondanks een prima plan om van tevoren zo'n 140 kilometer te fietsen richting Roermond. "Ik hou van fietsen, het is hartstikke lekker weer en waarom niet joh. Ik vind het lekker, ben in het donker vertrokken. Heb allemaal beesten gezien. Konijnen en... vliegen", grapt hij in radioprogramma Wakker!