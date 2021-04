Beekse Bergen viert lente met geboortegolfje: drie jonkies in tien dagen

Wachten op privacy instellingen... Kabira, het giraffejong (foto: Safaripark Beekse Bergen). Kabira wordt al snel opgenomen in de giraffekudde (foto: Safaripark Beekse Bergen). Volgende Vorige vergroot 1/3

In het safaripark in Hilvarenbeek zijn de afgelopen tien dagen liefst drie dieren geboren: Kabira, Chronos en Samburu. Het gaat om één giraffe- en twee zebrajongen. Het gaat zo goed met de dieren dat ze nu al naar buiten mogen, de Brabantse savannen op. Ze genieten er met volle teugen van.

De parkleiding is dubbel trots, omdat de Nubische giraffe en de Grévyzebra in het wild worden bedreigd. Kabira heet de giraffetelg, wat machtig betekent in het Swahili (een taal die in het oosten van Afrika wordt gesproken). Het Grévyjong, dat dinsdag het levenslicht zag, heeft de naam Samburu gekregen. Dit verwijst naar een park in Kenia waar deze giraffen (ook) leven.

Samburu, één van de pasgeboren zebra's (foto: Safaripark Beekse Bergen). vergroot

De derde aanwinst, een zogeheten Grantzebra, gaat met een erg toepasselijke naam door het leven. Dit dier werd op 28 maart geboren, de dag dat de zomertijd inging. Vandaar de naam Chronos, wat zonnegod betekent.

Chronos relaxt in het Hilvarenbeekse zand (foto: Safaripark Beekse Bergen). vergroot

De Nubische giraffe is één van de meest bedreigde giraffesoorten. "Hun situatie in het wild verslechtert. Deze diersoort leeft vooral op savannes in Afrika en dit gebied wordt steeds kleiner.

Er wordt daarnaast ook op de Nubische giraffe gejaagd. Vanwege hun vlees, maar ook vanwege de haren uit de staart. Hiervan worden bijvoorbeeld armbanden gemaakt en daarom zijn deze haren van grote waarde", zegt Ralf Veenhuizen. Hij is hoofd dierenverzorging in de Beekse Bergen.

Hier wel veilig

In Hilvarenbeek kan Kabira zich wel veilig voelen, net als Samburu. De Grévy’s in Ethiopië en Kenia worden echter wel bedreigd. Er leven nog maar ongeveer tweeduizend dieren van deze soort in het wild. Veenhuizen: “Deze zebra heeft daar te maken met verschillende factoren. Zo kennen ze concurrentie van onder meer schapen als het gaat om het verkrijgen van voedsel. Ook wordt er op deze zebrasoort gejaagd vanwege hun vacht.”

Strepen op de buik

Het aantal Grantzebra's in het wild neemt eveneens af. Stropers en burgeroorlogen maken hen het leven zuur, “maar”, klinkt het geruststellend uit de mond van Veenhuizen, “deze soort wordt gelukkig nog niet met uitsterven bedreigd." De Grantzebra is te herkennen aan de strepen op de buik. Hij is de enige zebrasoort die dit heeft.

Met de geboortes werkt Safaripark Beekse Bergen mee aan de fokprogramma's van deze soorten. Het doel van dit programma is het zorgen voor gezonde populaties in dierenparken van in het wild kwetsbare of bedreigde diersoorten.

