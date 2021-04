Ontzetting in straat waar vrouw werd doodgestoken: 'Heb slecht geslapen'

Deel van de Van Alkemadestraat is afgesloten voor politieonderzoek (Foto: René van Hoof) vergroot

Een deel van de Van Alkemadestraat in Tilburg is afgesloten met zwarte schermen. De politie is er nog druk met het onderzoek naar de moord op een 29-jarige vrouw. Bewoners zijn geschrokken en verbaasd: "Dit is eigenlijk een hele saaie straat."

Een man loopt zichtbaar aangeslagen richting zijn huis, dat achter het afgesloten gedeelte van de straat ligt. Hij is de buurman van het slachtoffer. "Toen ik gisteravond thuis kwam van mijn werk en al die politie zag, dacht ik eerst dat het stel hun huis werd uitgezet. Ze hadden schulden en het huis is met executieverkoop verkocht. Eind maart zouden ze eruit moeten."

Mager menneke

Al snel werd duidelijk dat het geen huisuitzetting was, maar dat de politie kwam omdat de 29-jarige vrouw met messteken is vermoord. De buurman hoorde ze vaak ruzie maken: "De huizen zijn hier nogal gehorig. Zij had de broek aan in huis."

De politie kreeg de melding van de steekpartij rond twee uur s'middags en was er snel. Maar de vrouw bezweek nog in haar huis aan haar verwondingen. De 38-jarige vriend van het slachtoffer is aangehouden en werd geboeid afgevoerd. De twee honden van het stel zijn door de dierenambulance meegenomen.

Dat de buurman zijn vriendin misschien zou hebben doodgestoken, verbaast hem: "Het is maar een mager menneke met een verwarde bos haar. Hij werkt bij een klusbedrijf."

Geen leuke Pasen

Een vrouw die de ramen staat de wassen is erg geschrokken van de moord. "Ieder huisje heeft zijn kruisje, maar dit gaat wel heel ver. Ik hoorde sirenes, maar dacht dat er iets aan de hand was op de Ringbaan. Nee dit wordt geen leuke Pasen."

De buurman heeft een halve dag vrij genomen om bij te komen van de schrik. "Ik heb vannacht slecht geslapen. Het politie onderzoek ging tot half één s'nachts door. Veel contact had hij niet met het stel. "Ik had vooral last van hondenpoep van hun honden. Ik heb ze daar vaker op aangesproken, maar dat hielp niet echt".

App ons!

