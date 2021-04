In deze 1 aprilgrappen ben jij misschien wel getrapt

vergroot

Je zou bijna denken dat de weersvoorspelling voor volgende week een grap is. Maar niets is minder waar. Andere grappen zijn er genoeg op deze 1 april. Een overzicht.

Lulboom gekapt

Een Facebookpost van festival Lulboompop bracht de inwoners van Megen in rep en roer. De koningslinde uit 1937, in de volksmond de lulboom, zou op de nominatie staan om gekapt te worden. De geliefde boom moest plaatsmaken voor een dijkverhoging, zo luidde het bericht. De organisatie kreeg tientallen berichten en er werd zelfs een protestspandoek aan de boom gehangen. Maar het bleek dus een lul(boom)verhaal. Grap geslaagd!

Glijbaan van Anthoniebrug

Voor een coole glijbaan hoef je niet meer naar het zwembad. Deze zomer kun je ook terecht bij de Anthoniebrug in Den Bosch. Niets staat de bouw van deze glijbaan in de weg. Of gooit 1 april roet in het eten?

Dieje van de veurige keer

Bij ijssalon 't IJshuys in Heusden snappen ze goed dat hun klanten last van keuzestress hebben. De keuze om te verhuizen maak je misschien nog wel sneller dan de keuze tussen stracciatella of chocoladeijs. Vanaf vandaag zijn de namen van de smaakjes dan ook maar veranderd. Maar of dat op 2 april ook nog is?

Foto: 't IJshuys/Facebook

Terrasproef

We snakken allemaal naar een drankje op een terrasje. Daar dacht Omroep Dommelland op in te spelen door aan te kondigen dat de gemeente Boxtel was aangewezen voor een terrasproef. Bij die proef zouden mensen op het terras mogen zitten, maar niet met elkaar mogen praten. Niet iedereen had door dat het om een 1 aprilgrap ging. Om die reden werd de Facebookpost ook weer verwijderd.

Kotsen in de Efteling

Spugen als je misselijk bent geworden in de Python in de Efteling. Met een revolutionaire scanner behoort dit tot het verleden. De scanner meet je maaginhoud. Krijg je een groen vakje? Niks aan het handje! Maar kleurt het vakje rood, dan kun je het ritje beter aan je voorbij laten gaan.

Paars haar NikkieTutorials

YouTuber Nikkie de Jager zette haar volgers op Instagram even op het verkeerde been. In haar Stories was te zien dat de haren van de Udense werden gekleurd. Het resultaat: een hip paars kleurtje. Maar wie ook de volgende Stories bekeek, zag dat het om een grap ging.

