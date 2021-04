Helvoirt krijgt Huis van Vincent, maar niet iedereen daar staat te juichen

Het pand van de oude Dr. Landmanschool in Helvoirt wordt omgebouwd naar ‘Het Huis voor Vincent’. Het plan voor de nieuwe invulling is unaniem als winnaar uit de bus gekomen bij een prijsvraag. Maar niet het hele dorp staat te juichen.

"We zijn blij dat iets met het pand gebeurt", vertelt Fred van de Pennen, voorzitter van Thuis in Helvoirt. Maar hij is bang dat er in het nieuwe plan ook voorzieningen komen die nu in het HelvoirThuis plaatsvinden. "We moeten voorkomen dat er er een overvloed komt aan voorzieningen, die elkaar in de wielen rijden", aldus Van de Pennen.