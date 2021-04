Politie maakt zich op voor inval Geertruidenberg, grote ophef in stadje

1/1 Politie omsingelt huis van gewapende verwarde man in Geertruidenberg

Een verwarde man met een vuurwapen heeft zich donderdagmiddag opgesloten in een huis aan de Pieter van IJpelaarstraat in Geertruidenberg. Enkele scholen hielden hun kinderen uit voorzorg tijdelijk binnen. De politie maakt zich op dit moment klaar om binnen te vallen.

De politie kreeg eerder op de donderdagmiddag een melding van een verwarde man die op straat liep en mogelijk suïcidaal was. Agenten gingen ter plekke, waarop de man zichzelf opsloot in zijn woning aan de Pieter van IJpelaarstraat.

Voor zover bekend is er naast de man niemand in het huis, zegt een politiewoordvoerder. Boven de stad cirkelt een helikopter. Ook zijn eenheden van de Dienst Speciale Interventies aanwezig.

Leerlingen binnengehouden

Scholen in de buurt hielden hun deuren tijdelijk gesloten. "Een directeur belde ons om te vragen wat er aan de hand is. Na overleg leek het hem verstandig om leerlingen binnen te houden", vertelt politiewoordvoerder Eric Passchier. Het is niet zo dat de politie dit heeft opgedragen.