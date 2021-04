Paul zag agenten met getrokken wapens in zijn straat in Geertruidenberg

Amateurbeelden van de politieactie. vergroot

Zeker drie politiewagens in de Pieter van IJpelaarstraat in Geertruidenberg en al anderhalf uur een politiehelikopter boven de wijk. De politie houdt een huis omsingeld waar een verwarde man met een vuurwapen zich schuil houdt. Omwonende Paul is getuige van een filmisch tafereel: "Het huis lijkt wel belegerd."

Janneke Bosch Geschreven door

Hij zag hoe de politie door zijn wijk trok: "Ik zag zeker drie wagens, ik denk arrestatieteams ofzo", vertelt hij aan de telefoon. "En agenten met getrokken pistolen."

De buurt is inmiddels afgezet, maar het is toch behoorlijk druk op straat. "We worden allemaal op veilige afstand gehouden", vertelt Paul. "Maar ik denk dat hier zeker zo'n dertig man buiten staat." Vooralsnog zijn de agenten het huis nietbinnengegaan, maar houden ze het in de gaten.

In het 'belegerde' hoekhuis woont een man, weet Paul. Hij weet wie het is, maar wil er niet te veel over kwijt. "Laten we het erop houden dat het niet een helemaal lekker type is." Volgens de politie is er naast de man, niemand anders in het huis aanwezig.

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.