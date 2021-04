Man (19) opgepakt voor bedreigen van schrijfster Lale Gül

De politie heeft een 19-jarige Brabander opgepakt voor het online bedreigen van de Amsterdamse schrijfster Lale Gül. De Amsterdamse politie heeft de man vanochtend gearresteerd, zo meldt de NOS.

Met behulp van digitale specialisten wist de politie de persoon achter afgeschermde accounts die bedreigingen uitten te vinden. Gül wordt al langere tijd bedreigd via internet naar aanleiding van haar nieuwe boek Ik ga leven. De schrijfster heeft in het boek felle kritiek op de Turkse conservatief-islamitische omgeving waarin ze is opgegroeid.