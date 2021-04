Student Antoine gaat in zelf ontworpen super zuinig huis wonen

Wachten op privacy instellingen... Antoine Post gaat in dit hele duurzame huis wonen Volgende Vorige vergroot 1/2 Zo werkt het nieuwe huis van de toekomst in Helmond

Als student een superzuinig huis bedenken en er ook zelf mogen gaan wonen, het is de realiteit voor Antoine Post. Hij studeert aan de Technische Universiteit Eindhoven en ontwierp met een groep andere studenten van Team CASA een huis van de toekomst. “Ik ben super enthousiast.”

Het huis wordt op dit moment nog gebouwd in de nieuwe Slimme Wijk in Helmond. Wat het huis bijzonder maakt, is een enorme waterbak, verstopt onder de grond. Het zou wel eens een slimme vinding kunnen zijn voor een probleem waar veel mensen in een huis met een warmtepomp mee zitten: een dikker stroomrekening in de winter.

In de waterbak zit 103.000 liter water. In de zomer wordt dit water opgewarmd tot 75 graden. In de winter verwarmt het water het huis. Zonnepanelen liggen op het dak om de warmtepomp van stroom te voorzien.

Antoine Post legt uit waarom dit beter is dan de warmtepompsystemen die we al kennen: ‘In de zomer heb je door de zon heel veel stroom over. Maar je warmtepomp gebruik je juist veel in de winter. Met deze waterbak kan de warmtepomp juist in de zomer aan het werk.”

"We zijn er vier jaar met twintig man mee bezig geweest."

Het klinkt simpel. Waarom kwam niemand er eerder op, kun je denken. “Het is toch best ingewikkeld”, zegt Antoine. “De losse onderdelen bestaan al. Het echt aan elkaar koppelen van die dingen was echt moeilijk. Daar zijn we vier jaar met twintig man mee bezig geweest. Daar moet je de tijd voor nemen en je moet durven.”

Het huis bestaat uit twee studio’s en één appartement. In het appartement gaat Antoine samen met zijn vriendin wonen. Zo kan hij er achter komen of wat hij samen met de andere studenten heeft bedacht, ook echt werkt. “Het is geweldig. We hebben zo lang gewerkt aan het ontwerp. Vier jaar geleden zijn we begonnen aan de tekentafel. Nu staat het er, ik kan er zelf in gaan wonen. Ik ben super enthousiast.”

