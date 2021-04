FC Den Bosch in blessuretijd langs TOP Oss, Helmond Sport wint van Jong AZ

Soufyan Ahannach (FC Den Bosch, li) en Olivier Rommens (TOP Oss, re) in duel om de bal (Foto: Orange Pictures). Shurandy Sambo (li. Jong PSV) in duel met Reuven Niemeijer (Excelsior) - Foto: Orange Pictures Volgende Vorige vergroot 1/2 Soufyan Ahannach (FC Den Bosch, li) en Olivier Rommens (TOP Oss, re) in duel om de bal (Foto: Orange Pictures).

Helmond Sport voert na de 2-0 overwinning, vrijdagavond op Jong AZ, de vierde periode aan in de Keuken Kampioen Divisie. NAC Breda profiteerde niet van de misstap van concurrent De Graafschap. De Bredase ploeg kwam tegen Jong Ajax niet verder dan 1-1.

De broedertwist tussen FC Den Bosch en TOP Oss werd in blessuretijd door een strafschop beslist. De Bosschenaren wonnen met 1-0. FC Eindhoven verloor in Maastricht met 2-0 van MVV. Jong PSV speelde in Rotterdam gelijk tegen Excelsior, 0-0.

FC Den Bosch - TOP Oss 1-0

Hekkensluiter FC Den Bosch wist eindelijk weer eens te winnen. De broedertwist tegen TOP Oss leek lange tijd op 0-0 uit te draaien. Diep in blessuretijd kregen de Bosschenaren een strafschop. Jizz Hornkamp verzilverde de pingel. FC Den Bosch blijft ondanks de overwinning op de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. TOP Oss zakt naar de veertiende plek.

Lance Duijvestijn maakte al na twee minuten een doelpunt voor Helmond Sport (Foto: Orange Pictures). vergroot

Helmond Sport - Jong AZ 2-0

Helmond Sport boekte een belangrijke overwinning voor de vierde periode. De Helmonders gaan met negen punten uit drie wedstrijden zelfs aan kop in die periode. Het zat de thuisploeg mee, want al na twee minuten kwam ze op voorsprong door een doelpunt van Lance Duijvestijn. In de tweede helft vergrootte Jelle Goselink de voorsprong, 2-0. Maandag speelt Helmond Sport thuis tegen Jong Ajax.

Schot van Iker Pozo (FC Eindhocen, li) wordt geblokt door Joy lance Mickels (MVV) - Foto Orange Pictures vergroot

MVV Maastricht - FC Eindhoven 2-0

Tot aan de rust kon FC Eindhoven het nog bijbenen tegen de Maastrichtenaren. Halverwege de tweede helft kwam de ploeg van trainer Ernie Brandts op achterstand door een doelpunt van Koen Kostons. Nauwelijks vijf minuten later kreeg MVV Maastricht een penalty na een overtreding van Maarten Peijenburg op Arne Naudts. De MVV'er schoot zelf vanaf elf meter raak, 2-0. FC Eindhoven staat na de nederlaag op de zeventiende plaats.

Shurandy Sambo (li. Jong PSV) in duel met Reuven Niemeijer (Excelsior) - foto: Orange Pictures vergroot

Excelsior Rotterdam - Jong PSV 0-0

Jong PSV heeft in de uitwedstrijd tegen Excelsior een verdiend gelijkspel uit het vuur gesleept, 0-0. In de eerste helft kreeg de formatie van trainer Peter Uneken zelfs enkele mogelijkheden om op voorsprong te komen. In de tweede helft zette Excelsior tegenstander Jong PSV flink onder druk, maar de Eindhovenaren gaven geen krimp. Jong PSV staat nu op de vijftiende plek in de Keuken Kampioen Divisie.

