Amber Alert was beide keren effectief in Brabant, toch stopt het

Het Amber Alert stopt dit jaar in Nederland (foto: Amber Alert). vergroot

De politie stopt dit jaar nog met het Amber Alert, het waarschuwingssysteem dat wordt ingezet als vermiste kinderen in levensgevaar zijn. Een keuze die voor veel kritiek zorgt, omdat het onder andere in Brabant twee keer een zeer effectief middel bleek om vermiste kinderen snel op te sporen.

Rebecca Seunis Geschreven door

Het Amber Alert werd sinds de invoering in 2008 pas twee keer in Brabant uitgegeven. Beide keren zorgde het voor een goede afloop in een vermissingszaak.

Vermiste Celine

Eén zaak staat nog vers op het netvlies. Dat was de vermissing van de 15-jarige Celine uit Berghem in oktober 2020. Zij werd enkele uren nadat het Amber Alert werd verstuurd, in goede gezondheid teruggevonden.

Eerder werd alarm geslagen om baby Hannah, die was ontvoerd vanaf een parkeerplaats in Eersel in 2018. De baby werd op dezelfde dag dat het Amber Alert werd verstuurd, weer gevonden.

In totaal is er in Nederland zo’n dertig keer een Amber Alert verstuurd. Volgens de organisatie was 94 procent van de wereldwijd uitgestuurde alerts succesvol. De afschaffing van het Amber Alert zorgt daarom voor veel kritiek en ophef.

'Verbijsterend'

Volgens medeoprichter en directeur Frank Hoen komt de opsporing van vermiste en ontvoerde kinderen in gevaar nu de politie een eind wil maken aan het Amber Alert. “Ik vind het verbijsterend dat de politie geen rekening houdt met de enorme doorbraken die wij de afgelopen jaren hebben geboekt in het terugvinden van verdwenen kinderen. We hebben talloze jongens en meisjes het leven gered”, zegt hij.

De politie heeft in overleg met minister Grapperhaus besloten dat in juli van dit jaar de stekker uit het alarmeringssysteem gaat. Het contract met Netpresenter BV, dat de technische ondersteuning van Amber Alert verzorgt, wordt namelijk niet verlengd. Het onder de aandacht brengen van vermiste kinderen die in gevaar zijn, wordt vanaf dan geïntegreerd in Burgernet, een samenwerkingsverband van gemeenten, burgers en politie. Volgens de politie heeft het verdwijnen van Amber Alert geen invloed op de kwaliteit van de opsporing van vermiste kinderen.

'Grote zorgen'

Daar is Hoen het niet mee eens. Volgens de directeur is de naamsbekendheid erg belangrijk: “Wanneer de term ‘Amber Alert’ genoemd wordt, weten de mensen dat een vermist kind in acuut levensgevaar is”, aldus Hoen. “We maken ons dan ook grote zorgen omdat zowel de naam Amber Alert als ook de samenwerking tussen politie en het volk zal verdwijnen. De politie sust ons dat het in goede handen is bij het veel kleinere Burgernet. Wij vrezen het ergste voor vermiste kinderen in levensgevaar na 22 juli.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.