Drie dagen wakker worden van een hoop herrie: het is weer kleppertijd!

's Morgens om zeven uur wakker worden van heel hard 'klepperend geluid' en een hele hoop zingende kinderstemmen. In de aanloop naar Pasen worden de inwoners van Luyksgestel drie dagen lang in de vroege morgen wakker gemaakt door jongens uit het dorp, met een houten klepper. Een eeuwenoude traditie waar de kinderen helemaal in op gaan: "Het is echt heel leuk! In andere dorpen doen ze dit niet."

Met een houten klepper in de hand gaan de jongens van groep 3 tot en met 8 in Luyksgestel drie ochtenden achter elkaar de straat op. Al zingend en klepperend maken ze hun dorpsgenoten wakker. Vervelend? "Nee, hoor. De mensen zwaaien en lachen naar ons!", aldus een glunderende Siem Tutelaers (11).

In de dagen voor Pasen, van Witte Donderdag tot de zaterdag voor Pasen, wordt er al jarenlang 'geklepperd' in Luyksgestel. Elke dag zingen de jongens een ander liedje. Op zaterdag is het pas echt feest, want dan gaan de klepperaars langs de deuren. Normaal gesproken halen ze dan eieren, snoep en geld op. Maar dit jaar worden er vanwege het coronavirus geen eieren opgehaald. Het snoep en het geld moeten de jongens met een schepnetje 'vangen'.

Traditie voor jongens

De 12-jarige Tuur Jansen zit in groep 8 en mag daarom samen met Siem een groepje begeleid. Dat er alleen maar jongens mee mogen doen aan het klepperen, vindt Tuur niet erg. "Het is een traditie voor jongens, niet voor meisjes. Voor de meisjes is er met Pinksteren het Pinksterbloemzingen."

Cindy Gijsbers is één van de moeders die de groepjes in de gaten houdt. "De kinderen vinden het elk jaar weer spannend, want het gebeurt maar één keer per jaar. Elke keer die spanning van het vroege opstaan en :Komen we wel op tijd op school? Ze vinden het echt heel erg leuk om te doen."

