Agent (52) die met wapenstok 13 keer insloeg op verdachte vrijgesproken

Een 52-jarige agent die met een wapenstok insloeg op een 21-jarige verdachte, is vrijdag door de rechter vrijgesproken. Volgens justitie zou de Eindhovenaar schuldig zijn aan een poging tot doodslag of zware mishandeling van de aangehouden man. Ze had een werkstraf van 240 uur geëist, naast een celstraf van een dag.

Op 18 januari 2020 stapte de voortvluchtige man na een achtervolging plotseling in een politieauto in de buurt van de Hoogstraat in Eindhoven. Daarna weigerde hij het portier te openen en uit te stappen. Twee agenten probeerden hem vervolgens uit de auto te trekken en gebruikten daarbij pepperspray, maar dat werkte niet.

13 keer geslagen in 7 seconden

De 52-jarige agent kwam ook ter plaatse en sloeg de man met een wapenstok. Uit camerabeelden blijkt dat de agent in ongeveer zeven seconden tijd in totaal dertien keer sloeg.

De wapenstok raakte de man in ieder geval één keer (de tiende slag) op zijn hoofd. De 21-jarige man liep hierbij een schedelbreuk op. Vervolgens kon hij uit de auto worden getrokken.

'In zeer korte tijd handelen'

Volgens de rechter mag van een agent verwacht worden dat hij vastbesloten en daadkrachtig optreedt. Wel moet hij of zij daarbij professioneel en gecontroleerd handelen. In dit geval moest de agent in zeer korte tijd handelen.

Omdat er al pepperspray was gebruikt en de verdachte zich bleef verzetten, mocht de agent zwaarder geweld gebruiken. De agent wilde de man op zijn bovenbeen raken, wat gebruikelijk is in deze situatie, om hem zo een 'pijnprikkel' te geven. Dat blijkt ook uit camerabeelden. Wel sloeg de agent hard, maar hij zou de man nooit hebben willen verwonden.

Snelle beweging naar voren

Plots maakte de man echter een snelle beweging met zijn hoofd naar voren, terwijl andere agenten nog aan hem trokken. Dit alles zorgde ervoor dat de verdachte op zijn hoofd werd geraakt, terwijl de agent zich richtte op het bovenbeen.

Verder is onduidelijk hoe ernstig het letsel is dat de aangehouden man heeft opgelopen. Dat blijkt niet uit het medische dossier.

