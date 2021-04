'We lopen achter feiten aan', roep om aanpak droogteprobleem zwelt aan

Droogte op Landschotse Heide met bijna verdwenen Witven (archieffoto 2020: Wim Hoogveld). vergroot

Statenleden pleiten voor meer actie om de droogteproblemen aan te pakken. Dat doen ze in reactie op onderzoek van onderzoekscollectief Spot On Stories en Omroep Brabant, waaruit blijkt dat steeds meer huizen in Brabant verzakken door droogte. D66 gaat dinsdag Statenvragen stellen in reactie op dit onderzoek.

“Dit is allereerst heel erg voor de mensen wie die dit overkomt. Het geeft veel zorgen en onzekerheid als je huizen scheuren vertoont. De urgentie is groot om dit aan te pakken”, zegt D66-Statenlid Janneke van Kessel. “We dachten dat de droogte vooral verbonden was aan de hoge zandgronden. Maar het speelt ook bij de veen- en kleigronden, laat het onderzoek zien. Het is belangrijk dat we vanuit de provincie gaan onderzoeken wat de oorzaken zijn bij de verschillende locaties.”

"Dit probleem gaat verder dan huizen. Ook infrastructuur heeft er mee te maken."

“Het is belangrijk dat hier meer aandacht voor komt”, zegt ook Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie-SGP. Hij is een van de statenleden die zich al lang met droogte bezighoudt. “Dit probleem gaat verder dan huizen. Ook infrastructuur heeft er mee te maken. Ik woon zelf bij de A27 en Merwedebrug in de buurt, dat hele traject is gebouwd op veengrond en zakt weg. Elke anderhalf jaar moet er daar wel onderhoud gepleegd worden.”

De aanpak van het droogteprobleem moet effectiever. “Drinkwaterbedrijven pompen voor Brabant nu zo’n 200 miljoen kuub drinkwater op uit de grond. Dat verergert de droogte. Ondertussen pompt Evides voor Zuid-Holland een vergelijkbare hoeveelheid oppervlaktewater uit opvangbekkens in de Biesbosch en de Maas. Dat zouden wij ook kunnen doen. Van dat oppervlaktewater is er wel genoeg.”

"We hebben nu een systeem dat niet is ingericht op de droogte die er telkens is."

Volgens Statenlid Tom Ludwig van GroenLinks wordt er nog te weinig actie ondernomen, om acute problemen op te vangen: “Ook dit jaar zijn de berichten weer ongunstig. We zijn het voorjaar droog begonnen. We hebben nu een systeem dat niet is ingericht op de droogte die er telkens is. Daardoor lopen we achter de feiten aan.”

Hij stelt ook de regels rond het onttrekken van water aan de kaak. “Wat ik echt schokkend vind: als je in Brabant minder dan tien kuub water per uur uit de grond onttrekt, dan hoef je niet eens een vergunning aan te vragen. Dat kan jaarlijks om enorme hoeveelheden water gaan. Tel dat op bij de onttrekkingen door industrie, landbouw en drinkwaterbedrijven en klimaatverandering en je hebt deze verdrogingsproblematiek.”

Vreugdenhil pleit er ook voor om meer rekening te houden met droogte bij nieuwbouwprojecten. “Droogte is geen criterium waarop huizen worden gesitueerd. Daar moet je eigenlijk wel oog voor hebben. Je moet bouwen op plekken waar deze risico’s minder zijn. Ik zie dat daar nu nog nauwelijks rekening mee wordt gehouden.”

