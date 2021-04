Ook slachtoffer (16) aangehouden voor steekpartij bij skatebaan Breda

Een 16-jarige jongen die eerder deze week werd neergestoken op een nieuwe skatebaan in Breda, is vrijdag aangehouden door de politie. Eerder werd al een verdachte opgepakt.

Bij het onderzoek werd in een vijver vlakbij de skatebaan aan het Paradijspad gezocht naar het gebruikte mes. Hierbij werden twee messen gevonden. Ook het slachtoffer had dus een mes op zak, zo concludeert de politie. Het was reden om ook hem aan te houden.

Net open

Het skatepark is pas een week geleden geopend. De officiële opening staat zelfs pas gepland voor 16 april. Al direct na de officieuze opening klaagden buurtbewoners over overlast. Zo laten de skaters afval achter en is er meer verkeer in de wijk, stellen de omwonenden.