PSV moet nog 7 keer Vollgas om voorronde Champions League te halen

Danny Koevermans (foto: ANP). vergroot

Normaal is in april sprake van titelkoorts in Eindhoven, maar daar is dit seizoen geen sprake van. PSV is koploper Ajax uit het zicht verloren en moet zich volle bak richten op de strijd om plek twee. Die plek is goed voor de voorronde van de Champions League.

Job Willemse Geschreven door

PSV werd voor laatst tweede in het seizoen 2018-2019, in het debuutseizoen van Mark van Bommel als trainer. In het seizoen daarop was FC Basel in de voorronde van de Champions League te sterk.

Zo’n tegenvaller wil PSV komend seizoen voorkomen. Maar voor het zover is, moet de ploeg van Roger Schmidt wel ‘eventjes’ plek twee behouden. En die tweede plek behouden, is nog niet zo’n gemakkelijke opgave. Concurrent AZ staat op gelijke hoogte en Vitesse en Feyenoord kunnen eventueel ook nog tweede worden.

Resterend speelschema PSV vergroot

“Het is lastig om te voorspellen wat PSV deze zeven wedstrijden gaat doen”, stelt Danny Koevermans, oud-PSV'er en inmiddels assistent-trainer van de PSV Vrouwen. “PSV speelt dit seizoen wisselvallig. Af en toe zie je bijvoorbeeld een eerste helft waarin ze ‘Vollgas’ spelen en de tegenstander bij de keel grijpen. Vervolgens spelen ze een veel mindere tweede helft. Die wisselvalligheid zorgt ervoor dat het lastig te voorspellen is.”

Koevermans heeft in zijn tijd bij PSV beide kanten van de medaille gezien. Hij werd kampioen van Nederland in zijn eerste seizoen, maar in de jaren waarin PSV en Koevermans geen kampioen werden, lukte het niet om tweede te worden en zo voorronde Champions League af te dwingen.

Moet gezegd worden: Koevermans zat toen niet in hetzelfde schuitje als PSV nu, waarvoor de tweede plek het hoogst haalbare is. “Zeker tijdens het seizoen 2010-2011 waren we op titelkoers en moesten we de laatste drie wedstrijden winnen om kampioen te worden. Maar daar slaagden we niet in en toen werden we uiteindelijk nog derde. Dat was wel een mentale dreun.”

"Voorronde Champions League is gewoon een bepaalde prijs."

De spelers van PSV zullen zich mentaal moeten klaarstomen voor de strijd om de tweede plek. Het is een verschil om te strijden voor een echte prijs als het kampioenschap, of een tweede plek in de Eredivisie.

Maar daar is Koevermans het eigenlijk niet mee eens. “Voorronde Champions League is gewoon een bepaalde prijs. En dat weet PSV ook. Het kampioenschap is uit zicht. Ze zullen vol voor die tweede plek gaan. Dat zal ook het doel zijn. Als je niet eerste kunt worden, moet je je richten op de plek daaronder. Die druk zal PSV voelen.”

Of het seizoen van PSV bij het behalen van die tweede plek geslaagd of mislukt is, laat Koevermans in het midden. “PSV heeft de ambitie om eens in de twee jaar kampioen te worden. Laat dit eerste jaar van Schmidt dan maar een mooie opmars zijn voor wat volgend seizoen komend gaat. En ik hoop dat PSV dan wel de schaal kan veroveren.”

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.