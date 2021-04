Hond Simba is al een maand vermist, maar baasje Sylvie houdt hoop

Simba rende een maand geleden weg na een aanrijding en is sindsdien spoorloos (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

Het is bijna een maand geleden dat hond Simba, een jachthond van het ras heidewachtel, verdween na een aanrijding. Voor baasje Sylvie Adriaans uit Liempde lijkt het al wel een eeuwigheid. Het gemis is groot. Ondertussen gaat de zoektocht naar Simba door.

Sylvie en haar vriend Rogier Biekens hebben de afgelopen weken geflyerd totdat ze een ons wogen. In Tilburg, Den Bosch, Rosmalen, Vught en Boxtel werd de oproep met foto om uit te kijken naar Simba opgehangen. Er werd zelfs een speurhond van Dogsearch ingezet om Simba te vinden. Tevergeefs. Echte aanknopingspunten zijn er niet, al kreeg Sylvia laatst wel een tip die op zijn minst opmerkelijk was.

"Hij keek dof uit zijn ogen, alsof hij pijn had."

“We kregen een tip dat Simba gezien was in natuurgebied de Eikenburg bij Maliskamp”, vertelt Sylvie. “Terwijl alle honden in het gebied losliepen, was er een vrouw gezien met een hond die sprekend op Simba leek. De hond was aangelijnd en keek dof uit zijn ogen, alsof hij pijn had. De vrouw gedroeg zich vreemd en zenuwachtig. Ze moest de hond ook meetrekken, terwijl jachthonden als Simba normaal heel levendig zijn.”

Thuis las de tipgever op Facebook over de vermissing. “We zijn er vorige week zaterdag gelijk naar toe gegaan en de tipgever heeft ons de plek aangewezen.” Sylvie en Rogier hebben in het gebied flyers opgehangen. “Maar die waren zo weer verdwenen. Op alle andere plaatsen zijn ze blijven hangen, maar daar zijn ze weg. De gemeente heeft ze niet weggehaald. Heel bijzonder.” Sylvie wil graag met deze vrouw in contact komen. “Al is het alleen maar om duidelijk te krijgen of de hond wel of niet Simba is.”

"Simba zal ons ook missen, als hij nog leeft."

Ondanks dat Simba al een maand is verdwenen, laten Sylvie en haar vriend de hoop op een weerzien niet varen. “Als hij dood is dan zou hij al gevonden zijn. Ik hoop dat de vrouw zich zal melden en een foto maakt zodat ik kan zien of het Simba is. Of misschien kan ze de chip laten checken.”

Ook Diesel, de andere hond van Sylvie, mist zijn maatje Simba. “Het is zo zielig. Aan de andere kant zal Simba ons ook missen, als hij nog leeft. Ik hoop dat we onze Simba snel terug hebben. Mijn grootste wens is om hem weer in onze armen te sluiten”, zegt Sylvie.

De zoektocht naar Simba gaat onvermoeibaar verder (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

Diesel is helemaal van de leg nu zijn maatje Simba vermist is (foto: Sylvie Adriaans). vergroot

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.