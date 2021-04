Den Hout baalt: thuiszitten en wéér geen paasfestival

Wachten op privacy instellingen... Geen festival dit jaar in Den Hout. Volgende Vorige vergroot 1/2 Weer geen Paaspop deze Paasdagen

Er hadden nu meer festivalbezoekers moeten zijn dan het dorp inwoners rijk is. Den Hout moet het door het coronavirus weer zonder zijn eigen Paaspop stellen. Normaal komen er in twee dagen ruim zesduizend bezoekers op het festival af, maar het evenemententerrein aan de Houtse Heuvel blijft net als vorig jaar leeg. En dat doet pijn bij de bijna tweehonderd vrijwilligers die vaak al jaren meehelpen bij Paaspop Den Hout.

Leeg en stil, zo ziet het grote grasveld voor de Corneliuskerk in Den Hout eruit. Normaal staat er nu een enorme tent met bezoekers uit de hele regio. Niets van dat alles, Paaspop Den Hout is door corona weer afgelast. Een festival dat geheel op vrijwilligers draait omdat een groep vrienden in 1994 besloot dat ze iets leuks in het dorp wilden organiseren.

Inmiddels is Paaspop Den Hout een tweedaags festival waar zo'n zesduizend bezoekers op af komen. Het dorp telt zelf 1265 inwoners. "Het is een dorpsfeest dat een beetje uit de hand is gelopen. Dankzij alle vrijwilligers doen we niet onder voor de grote festivals", vertelt Bram Bul met een beetje weemoed.

Di-rect en Kane stonden op podium toen ze net doorbraken, maar daarbij bleef het niet. Rowwen Hèze, Guus Meeuwis, Bløf, Jan Smit, Nick & Simon en ook Golden Earring wisten allemaal hun weg naar Den Hout te vinden. Het bijzondere is dat veel van de vrijwilligers maar weinig van die optredens meekrijgen en toch missen ze het festival enorm.

vergroot

Michel van Gurp (47)

Bar coördinator Michel rijdt met pijn in het hart langs het veld. "Het is zo zonde dat het weer niet doorgaat, ook al is het logisch." Den Hout staat volgens hem bekend om samen dingen organiseren. Juist nu zou dat fijn zijn en juist nu kan dat niet. Dus rest er niets anders dan herinneringen ophalen.

"Elk jaar is er een jongen die om drie uur binnenkomt. Hij staat de hele tijd op dezelfde plek aan de bar en dan rond acht valt hij in slaap, op de bar!", vertelt Michel lachend. "We kunnen de klok er haast op gelijk zetten. Dan slaapt hij een half uur, wordt hij wakker en besteld een paar bier en feest weer verder."

vergroot

Kees Bul (65)

"Ik zie iedereen vrolijk binnenkomen en ook iedereen vrolijk, maar in iets andere toestand weer vertrekken", vertelt Kees. Hij staat bij de receptie van het festival en doet ook een stukje administratie. "Ik ben Houtenaar en dan ben je erbij. Samen iets moois neerzetten."

Dit jaar brengt hij Pasen thuis op de bank door en dat voelt vreemd. "Het festival verbroederd en dat vind ik heel belangrijk." Niet alleen hij, maar zijn hele gezin werkt mee aan Paaspop Den Hout. "Normaal is onze tuin met Pasen één grote fietsenstalling en slaapt iedereen bij ons thuis."

vergroot

Ger Willemse (68)

Normaal zorgt hij ervoor dat iedereen elektriciteit heeft op het terrein. "Zwaar klote dachten we vorig jaar toen drie weken van te voren het festival werd afgelast." Ger had niet gedacht dat een jaar later er weer geen Paaspop in Den Hout zou zijn.

"Dat je iets kan organiseren waar heel de regio op afkomt, is hartstikke leuk. En daarna proosten met zijn allen op het succes." Maar dit jaar wordt het een paasbrunch met de kinderen en kleinkinderen. "Apart van elkaar helaas."

vergroot

Jeannette van Groesen (60)

Eigenlijk krijgt Jeannette nauwelijks iets mee van wat er op het festivalterrein gebeurt. Ze is namelijk in het naastgelegen buurthuis De Brink te vinden tijdens Paaspop Den Hout. "Ik zorg voor de vrijwilligers, voor het eten en drinken."

Ze is daarom een bekend gezicht. "Hey tante Net, zeggen ze dan. Het is echt een gezellige kliek zo", vertelt Jeannette met een glimlach. Ze mist het contact met haar dorpsgenoten enorm. "Ik tel al echt af naar volgend jaar. Al hoop ik dat ik na twee jaar zonder festival de routine niet kwijt ben."

Paaspop Den Hout staat nu gepland voor 16 en 17 april 2022.

