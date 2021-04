Politie trekt wapen bij aanhouden viertal dat dreigde met wapen in Tilburg

Agenten hebben vrijdagavond hun wapen getrokken op de A12 bij De Meern. Daar hielden ze vier mensen aan die ervan worden verdacht dat ze eerder op de avond iemand in de Europalaan in Tilburg bedreigden met een vuurwapen.

Wat er voorafging aan het dreigen met het wapen in de Europalaan in Tilburg is niet bekendgemaakt.