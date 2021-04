Coronanieuws: Forse toename in Brabant, 1379 nieuwe besmettingen gemeld

14.10

Een onbekend aantal mensen in Alphen aan den Rijn is vrijdag per abuis ingeënt met een dubbele dosis vaccin van AstraZeneca. Het gaat om patiënten die voor vaccinatie waren opgeroepen door een huisartsenpraktijk en die zijn ingeënt in zalencentrum De Bron. Een woordvoerster van GGD Hollands Midden bevestigt dat er mensen in Alphen een dubbele dosis hebben gekregen, maar weet verder niets meer dan dat, omdat het geen GGD-vaccinatie betreft.