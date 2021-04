Coronanieuws: wat minder coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen

09.23

De GGD'en zijn per direct helemaal gestopt met het toedienen van AstraZeneca-vaccins om verspilling tegen te gaan. Deze stap is in overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het RIVM genomen, laat een woordvoerster van koepelorganisatie GGD GHOR weten. Vrijdag werd al besloten tijdelijk geen mensen meer onder de 60 jaar te vaccineren na vijf nieuwe meldingen over ernstige bijwerkingen bij vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.