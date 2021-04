Sinkhole in Roosendaal na het knappen van leiding: 'Hele pad is verdwenen'

De buurvrouw van Melissa had een zwembad in haar tuin (foto: Melissa Noordijk). vergroot

Een gesprongen leiding heeft vrijdagavond en -nacht voor grote overlast gezorgd in Roosendaal. Vrijdagavond rond 20.00 uur sprong een leiding op de Schuivenoord, waarna zand de straat opspoelde en er een gat ontstond voor de deur van Melissa Noordijk.

"Mijn vriend stond onder de douche. Toen hij wilde afspoelen kwam er opeens geen water meer uit de douche", zegt Melissa. "Hij kwam naar beneden om het te vertellen. Ik deed de kraan open en daar kwam nog maar een klein straaltje water uit." Op dat moment hoorde ze haar buurvrouw roepen.

De hele straat stond blank. "Het water kwam er in zo'n rap tempo uit, dat was niet normaal. Ik zag de stoep steeds verder wegzakken. Tegels vielen in het gat. Ik stond met verbazing te kijken en te hopen dat het niet erger werd."

Verschillende mensen uit de straat probeerden hun auto te verplaatsen maar er lag al zoveel zand op de straat dat dat niet meer lukte. De brandweer was er al snel, volgens Melissa. "We moesten toen toch onze auto's weghalen en dat lukte toen gelukkig wel."

Brabant Water heeft de hoofdkraan aan het einde van de straat dicht gedraaid. Wat overbleef was een sinkhole, voor het grootste deel in de tuin van de buurvrouw van Melissa. In haar tuin stond ook water.

Zaterdagochtend wordt er aan de weg voor Melissa's huis gewerkt. "Ze zijn het asfalt aan het wegslijpen. Ze hebben tot een uur of vier in de nacht gewerkt. Het gat is nu dichtgestort en er komt weer water uit de kraan.

Toch is er nog wel werk aan de winkel. "De tegels van het paadje van de buurvrouw zijn in het gat gezakt."

Een woordvoerder van Brabant Water laat weten dat de oorzaak van de geknapte leiding nog niet is gevonden.

