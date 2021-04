Gestolen Audi van Loes en Marc werd tien kilometer verderop teruggevonden

De gejatte tweedehands Audi SQ5. vergroot

Na twee weken zoeken, speuren en het nagaan van vele tips is de gestolen Audi SQ5 van Loes en Marc weer teruggevonden. De wagen werd in februari in Oisterwijk gestolen toen de sluwe dief deed alsof hij een proefrit wilde maken. De auto werd teruggevonden in het centrum van Tilburg, nog geen tien kilometer van de plek waar hij werd gejat.

Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De tweedehands Audi stond voor een vraagprijs van 30.000 euro te koop bij het Eindhovense autobedrijf Hamilton Automobielen van Loes Klok en haar partner Marc Hamilton. Zij runnen de zaak al vijftien jaar.

Door de lockdown mogen klanten geen proefritten maken, maar voor de Audi werd een kleine uitzondering gemaakt. ‘’We hadden de deal voor de auto eigenlijk al zo goed als rond’’, vertelt Loes. ‘’Er was al een prijs afgesproken en de koper wilde alleen nog een klein rondje rijden in Oisterwijk voor hij betaalde.’’ Mark reed de wagen naar de koper en toen hij even wegliep om de groene kentekenplaat te pakken voor de proefrit ging het mis. De potentiële koper veranderde in een dief en ging er met de wagen vandoor.

Omdat het verhaal over de gestolen auto in de media verscheen, regende het al snel tips. ‘’Mensen uit het hele land schoten te hulp. De auto zou zijn gezien in België, maar zelfs iemand uit Duitsland stuurde ons een bericht.’’

Na verloop van tijd werd de auto steeds vaker gespot in de regio Tilburg. ‘’Omdat sommige tips niet concreet genoeg waren voor de politie reed mijn partner een aantal keer naar Tilburg om een kijkje te nemen. Allemaal tevergeefs.’’

Tot 25 februari. Loes en Mark hadden de hoop eigenlijk al opgeven, maar de Audi bleek gevonden. Hij stond in een parkeergarage midden in het centrum van Tilburg. Er was een andere kentekenplaat op geschroefd, ook van een gestolen Audi. ‘’In de auto lag een telefoonlader, de jas van de bestuurder, een blikje drinken en een pizzadoos. De jas was hetzelfde als de dief had gedragen en aan hoe de auto was ingericht leek het gewoon alsof hij voor eigen gebruik was’’, vertelt Loes verbaast. ‘’Wij snappen niet dat iemand die op zo’n gewiekste manier een auto steelt er vervolgens zo nonchalant mee omgaat.’’

Uit gesprekken met andere autodealers kwam naar voren dat de dief meerdere bedrijven had benaderd. Bij allemaal vroeg hij naar dezelfde wagen: een Audi SQ5. ‘’Hij was dus echt op zoek naar die ene auto. En bij ons was het gelukt die mee te nemen.''

Loes is heel opgelucht dat de wagen terug is, maar ze vindt het jammer dat de hele situatie haar vertrouwen heeft geschaad. ‘’We zijn altijd wel voorzichtig, maar in hoeverre je iemand vertrouwt is toch een gevoel’’, vertelt ze. ‘’Mijn partner was ook behoorlijk geschrokken dat hij iemand kennelijk zo verkeerd had ingeschat.’’

De politie heeft de dief nog niet gevonden. Wel is de Audi inmiddels al verkocht. ‘’Hij was nog in heel goede staat toen hij werd teruggevonden en met wat kleine aanpassingen kon hij zo terug de showroom in.’’

