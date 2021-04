Burgemeester Breda: 'Terrassen moeten snel open'

Burgemeester Paul Depla wil de terrassen open vergroot

Als het aan veel burgemeesters ligt, gaan de terrassen weer open. Daarmee volgen ze de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Zij riep vrijdag op om de terrassen en andere buitenruimtes op een verantwoorde manier weer te openen. Burgemeester van Breda, Paul Depla, pleit al langer voor het openen van de terrassen. Omroep Brabant sprak hem in Valkenbergpark in Breda.

U wil dat de terrassen worden geopend, maar zorgen die er juist niet voor dat er meer mensen samenkomen?

"Terrassen zijn niet het probleem, ze kunnen juist bijdragen aan de oplossing. Mensen gaan toch naar buiten als het mooi weer is. Je kunt niet tegen de mensen zeggen dat ze maar thuis moeten blijven. Dus dan kun je het maar beter goed organiseren. Als je de terrassen zou openen, kunnen mensen ook daar zitten. Dan heb je meer ruimte om de drukte te verdelen."

Hoe ziet dit park er uit op een zonnige dag?

"Zo’n 30 procent van de mensen in Breda heeft ook geen tuin. En wat doe je dan? Dan trekken mensen er na een jaar corona, gewoon op uit. Op een warme dag is het hier in het park dan ook heel erg vol. Er zijn dan zo’n 5000 tot 6000 mensen. En het begint dan allemaal redelijk rustig, maar tegen de avond is het gewoon feest."

Zijn de lockdownregels nog wel houdbaar?

"Alleen maar tegen mensen zeggen wat ze moeten doen en alleen maar boetes uitdelen en met harde hand optreden, dat gaat gewoon niet meer werken. Mensen willen kijken wat er wel kan. Als je als overheid vasthoudt aan al die regels hou je jezelf voor de gek. Op papier ziet het er allemaal mooi uit, maar we zien in de praktijk dat mensen de regels niet meer volgen. Dus ook de overheid moet kijken wat er dan wel kan. We moeten gewoon kijken hoe mensen op een veilige manier kunnen genieten van het weer."

Hoe is het om die regels te moeten handhaven waar veel mensen niet meer achter staan?

De politie doet wat ze moet doen. Maar je merkt dat ze het steeds lastiger vinden. Handhavers en politie komen te vaak tegenover de samenleving te staan. We kunnen hier in het park iedere dag heel veel bonnen schrijven. Ook in de binnenstad kunnen we iedere dag heel veel bonnen schrijven. Ik kan het park regelmatig laten schoonvegen. Maar als je dat keer op keer moet doen, komt de politie tegenover de samenleving te staan en dan verliezen we meer dan we op dit moment beseffen."

