Coronanieuws: 1184 nieuwe coronabesmettingen, 'derde golf sneller voorbij'

De Amerikaanse overheid heeft ingegrepen bij een vaccinfabrikant in Baltimore waar eerder vijftien miljoen doses van het Johnson & Johnson-vaccin moesten worden weggegooid na fouten tijdens het productieproces, meldt The New York Times. Farmaceut Johnson & Johnson krijgt de touwtjes in handen en in de fabriek mogen geen vaccins meer van AstraZeneca worden geproduceerd. De ingreep is gedaan om toekomstige fouten te voorkomen.