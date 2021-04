Jongen van 17 rijdt zonder rijbewijs rond in busje met 100 kilo lachgas

Lachgas patronen en een ballon op een parkeerplaats (Archieffoto: Sander Koning / ANP / Hollandse Hoogte). vergroot

In een busje in Den Bosch heeft de politie zaterdagavond een of meerdere cilinders met lachgas gevonden. Het gaat in totaal om honderd kilo lachgas, zo laat de verkeerspolitie weten. Een hoeveelheid die goed is voor het vullen van tienduizend ballonnen.

Sandra Kagie Geschreven door

Het bestelbusje reed zaterdagavond met de lampen uit over de Vogelstraat in Den Bosch. Dat was de reden voor de politie om het busje te controleren. Bij de controle bleek de bestuurder van het busje, een jongen van zeventien jaar, geen rijbewijs te hebben. Ook bleek hij lachgas in zijn auto te hebben.

De jongen voldeed volgens de politie niet aan de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het lachgas is in beslag genomen en de jonge Bosschenaar kan enkele flinke bekeuringen tegemoet zien.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.