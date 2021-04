Tilburgse Nandi van Beurden wint hoofdrol in musical The Sound of Music

Nandi van Beurden. (foto: Tom van den Oetelaar) vergroot

Musicalster Nandi van Beurden uit Tilburg heeft zondagavond de tv-show Op zoek naar Maria gewonnen. Zij krijgt komend seizoen de hoofdrol in de musical The Sound of Music.

In de finale streed ze met Natascha Molly en Tessa Sunniva van Tol om de winst. Tessa viel als eerste af, waarna ze de eindstrijd van Natascha won.

Het programma begon zeven weken geleden met tien kandidaten, Nandi was vanaf het begin favoriet, maar kon dat eigenlijk nauwelijks geloven. “Ik scheet zeven kleuren. Dat je van zo’n showtrap af moet. Oh hemeltjelief, da’s niet goed voor je hart, hoor”, zei ze kort na de eerste aflevering.

Muziek kreeg Nandi van thuis uit met de paplepel ingegoten. Haar moeder Simonne kreeg les van de beroemde zangleraar Edward Hoepelman en ze speelde Maria in ‘Jesus Christ Superstar’. Nandi ging in Tilburg naar de musicalopleiding van Fontys, om daar net als haar moeder de kneepjes van het vak te leren van Hoepelman.

Vervangster

The Sound of Music kwam al snel op haar pad. Al toen ze moest afstuderen, werd Nandi gevraagd als vervangster voor Anouk Maas voor de hoofdrol. Zo heeft ze dus zes jaar geleden al een paar keer Maria gespeeld.

Nandi kreeg keer op keer lovende commentaren van de jury. Ze prezen haar professionaliteit en haar vermogen zich voor de camera zo kwetsbaar op te stellen. TV-kijkers stemden op hun favoriet en Nandi kwam geen enkele keer in de gevarenzone.

Volledige overgave

In de finale zong Nandi 'All that matters' uit de musical Finding Neverland. Jurylid Pia Douwes prees haar volledige overgave en natuurlijke eigen kracht. Ook gaf ze volgens Douwes een prachtige interpretatie aan het lied 'Ergens in de Sterren' uit Aïda, dat ze samen zong met William Spaaij.

