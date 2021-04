Domme dumper laat adres achter in berg afval en krijgt dikke boete

Een dikke boete en de opruimkosten, die kan de dumper van afval in een natuurgebied bij Moergestel tegemoet zien. De verdachte was namelijk zo slim om zijn adres en telefoonnummer tussen het puin te laten zitten.

Aan de Sebrechtsedijk in Moergestel werd het afval gevonden door zogenaamde groene boa’s. Op twee plekken in het natuurgebied Kerkeindse Heide werd het gedumpt. Van tuinstoelen tot een rieten mand, kinderspeelgoed en verschillende vuilniszakken vol, liggen verspreid over het pad.