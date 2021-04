PSV wint vrij eenvoudig van Heracles en neemt tweede plek weer in

Wachten op privacy instellingen... Wachten op privacy instellingen... PSV eenvoudig langs Heracles (foto: ANP). Volgende Vorige vergroot 1/3 Denzel Dumfries en Roger Schmidt reageren op Ihattarens reactie na diens goal

PSV heeft Heracles Almelo kinderlijk eenvoudig van zich af weten te houden, het werd 3-0. De Eindhovenaren hadden genoeg aan een aardige eerste helft waarin twee goals werden gemaakt. Het tweede bedrijf was minder en redelijk slaapverwekkend. Mo Ihattaren scoorde in de slotfase nog de 3-0, maar PSV had meer kunnen en moeten doen om het doelsaldo wat op te krikken. Wat viel er op?

PSV was zonder twijfel de betere ploeg zondagmiddag, maar het spel van de ploeg van Roger Schmidt was nou ook weer niet bijster goed. Veel slordige passes, verkeerde keuzes en misverstanden in de opbouw.

Maar als PSV er dan eens doorkwam, leverde het vaak wel direct gevaar op. Sterker nog, de eerste twee kansen die PSV creëerde, waren direct goed voor twee goals. Een luxepositie voor de Eindhovenaren, die vóór de interlandbreak juist veel kansen kregen, maar er te weinig van die kansen omzetten in een treffer. Hoewel Heracles met vijf man achterin stond, lukte het de PSV'ers af en toe met snelle combinaties tot mooie aanvallen te komen.

Olivier Boscagli

Schmidt gaf Olivier Boscagli een aantal weken geleden al een flink aantal complimenten. De Fransman is volgens de oefenmeester een tactische leider bij PSV met veel spelinzicht. Dat spelinzicht kwam zondagmiddag tegen Heracles goed tot uiting, want Boscagli speelde een prima pot naast Pablo Rosario.

Boscagli verzorgde twee assists en was de spil in de opbouw van PSV. Waar bij de Eindhovenaren vaak via de vleugel kansen worden gecreëerd, kwam PSV zondagmiddag via Boscagli er vaak door het centrum er goed doorheen. Telkens werd de Fransman gezocht in de opbouw en aangezien hij als middenvelder –logischerwijs- hoger op het veld staat dan als een verdediger, kunnen zijn passes direct kansen opleveren. En dat gebeurde ook meermaals.

De vraag rijst nu of Schmidt hier niet vaker voor moet kiezen. Tegen topploegen kan het nog te begrijpen zijn dat hij voor een defensief blok met Rosario en Ibrahim Sangaré kiest, maar zeker als PSV tegen tegenstanders speelt die op papier minder zijn en verdedigend spelen, kan een creatieve man als Boscagli op het middenveld absoluut geen kwaad en lijkt het alleen maar een toevoeging op het spel van PSV. Dat liet de wedstrijd van zondagmiddag wel zien.

Nagelaten om doelsaldo op te krikken

PSV had dus een eenvoudige middag en kon zo weer drie punten bijschrijven. De concurrenten van PSV wisten dat ook te doen en dus blijft de strijd om plek twee spannend met nog zes wedstrijden te gaan.

De Eindhovenaren hadden wellicht nog wel wat meer doelpunten kunnen maken om in ieder geval op doelsaldo wat meer afstand te nemen. Het verschil met naaste belager AZ is zes goals, maar gezien het gemak waarmee PSV zondagmiddag overeind bleef en hoe matig tegenstander Heracles voor de dag kwam, waren meer goals en dus een beter doelsaldo absoluut mogelijk.

Natuurlijk, er zijn nog zes wedstrijden te spelen en het is nog maar de vraag of de strijd om plek twee op doelsaldo beslist zal worden, maar feit is wel dat PSV hier zondagmiddag meer uit had kunnen en misschien wel moeten halen. Alleen invaller Ihattaren wist na rust te scoren. Op fenomenale wijze. Vervolgens riep hij in een camera die langs het veld stond dat 'niemand hem kapot kan krijgen.' Zijn emotionele uitbarsting viel niet overal even goed.

