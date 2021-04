Onthutsend zwak RKC gaat kansloos onderuit in Emmen

Kostas Lamprou en Vurnon Anita kunnen een tegengoal niet voorkomen (Foto: OrangePictures) vergroot

RKC is zondagmiddag kansloos onderuit gegaan tegen FC Emmen. RKC werd vooral in de eerste helft overklast door de nummer zeventien van de Eredivisie. In de eerste helft was de wedstrijd al gespeeld. Na een halfuur stond het al 3-0. In de slotseconde bracht Cyril Ngonge de eindstand op 3-1. Wat viel er op aan De Oude Meerdijk in Emmen?

1. Uitzwaaien supporters

RKC wist op voorhand dat concurrenten Willem II en VVV hadden verloren en dus bij winst een reuze stap kon zetten richting handhaving. Dat wisten ook de supporters en dus werden de spelers bij het stadion uitgezwaaid.

Een spandoek met de tekst 'leeuwen vechten samen' en een hoop fakkels gaven de supporters de spelers een extra steuntje in de rug.

2. Onthutsend zwak RKC

De boodschap van de supporters leek duidelijk, maar overgekomen op de spelers was die duidelijk niet. Want op het veld liet RKC amper vechtlust zien en werd het in de eerste helft overklast door de Emmenaren. De thuisploeg kreeg kans op kans en kwam dan ook na tien minuten verdiend op voorsprong via Nick Bakker.

De goal was voor Emmen geen reden om gas terug te nemen. Want een ruime vijf minuten later lag de tweede goal er al in. RKC gaf niet thuis en kon niks tegenover de strijdlust van Emmen zetten. Pas na de 2-0 ging de uitploeg proberen te voetballen maar creëerde het geen grote kansen.

Emmen bleef de gevaarlijkste ploeg. Na een halfuur spelen deden de Drentenaren nog een duit in het zakje. Anita trok in het zestienmetergebied aan de noodrem en haalde Emmen-middenvelder Pena onderuit. De penalty die volgde werd in eerste instantie nog gekeerd door Lamprou maar in de rebound had de doelman geen antwoord meer. 3-0 na een halfuur.

Een scenario waar niemand rekening mee hield in Waalwijk. Zeker niet de supporters die met alle goede bedoelingen op eerste paasdag naar het stadion waren gekomen.

3. Afgetroefd op strijdlust

Henrico Drost zei het eerder deze week al, RKC kan geen vechtvoetbal spelen. Ook dat bleek zondagmiddag in Emmen. De thuisploeg was overal een fractie eerder en gooide vol de beuk erin. RKC heeft veelal sierlijke voetballers. Ola John, Anas Tahiri, en Vurnon Anita zijn geen spelers die de beuk erin kunnen gooien. Deze voetballers gedijen beter bij verzorgd voetbal.

Dat verzorgde voetbal ontbrak. Emmen zette RKC goed vast waardoor de centrale verdedigers de bal niet kwijt konden. De club uit Drenthe dwong de uitploeg tot het maken van een fout. Een fout die verdediger Melle Meulensteen maakte bij de 2-0. De verdediger had geen afspeelmogelijkheden op het middenveld en gaf de bal cadeau aan Emmen. Luka Adzic kon vrij door naar Lamprou en schoot onberispelijk de bal tegen de touwen. De goal was typisch te noemen voor het vertoonde spel van de Waalwijkers.

