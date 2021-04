Mysterieuze knal in het holst van de nacht schudt Waalwijk wakker

Wachten op privacy instellingen... Beeld: Jean-Paul van Erven Volgende Vorige vergroot 1/2 Beeld: Jean-Paul van Erven

Wat was toch die mysterieuze en loeiharde knal in het holst van de nacht in Waalwijk? Uit de wijk Bloemenoord kwamen verschillende meldingen van mensen die ervan wakker schrokken. “Ik lag te dreunen in mijn bed.”

“Het leek wel een neergestort vliegtuig, of een bom bij de pinautomaat”, zegt Anne-Lies die wakker schrok van de enorme dreun. Rond kwart over drie was die te horen. De bewakingscamera van Jean-Paul heeft de dreun vastgelegd. Ook hij heeft geen idee wat er gebeurd kan zijn.

"Het huis trilde."

De politie zegt desgevraagd van niets te weten. “Er zijn bij ons geen meldingen binnengekomen”, zegt een woordvoerder. Ook bij hen is niet bekend wat de knal dan veroorzaakt heeft.

Op de website watwasdieknal.nl melden zich wel nog meer mensen die wakker zijn geschrokken. “Dit was geen vuurwerk, eerder een bom”, zegt iemand. “Het huis trilde”, zegt een ander.

