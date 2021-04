15 boetes uitgedeeld aan crossers in natuurgebied De Pan

Foto: Erik Schram, Staatsbosbeheer vergroot

Acht crossers hebben samen in totaal vijftien boetes verzameld, toen ze zondag aan het wildcrossen waren in natuurgebied De Pan. Dat meldt boswachter Erik Schram. Dat natuurgebied is ook een stiltegebied.

Janneke Bosch Geschreven door

Het gaat om vier motorcrossers en vier quadrijders. Zij reden door De Pan, in de buurt van Maarheeze, een gebied van zo’n vierhonderd hectare groot. Daar hield het expertteam wildcrossen een handhavingsactie. Ze deelden boetes uit tussen de 110 en 140 euro per stuk.

'Onbesuisde actie'

Tijdens die handhavingsactie is ook een agent gewond geraakt, door een ‘onbesuisde actie’ van een van de crossers. De agent moest voor controle naar het ziekenhuis. De crosser zal zich daarvoor voor de rechter moeten verantwoorden.

Het expertteam wildcrossen staat onder leiding van de politie en wordt ondersteund door boa’s van Staatsbosbeheer en Samen Sterk in Brabant (SSIB).

Foto: Erik Schram, Staatsbosbeheer vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.