Vogels en gezelligheid in huis halen? Frans Kapteijns weet er raad mee

De koperwiek in huis halen kan, met een podcast van de ANWB (foto: Rob Haszing). vergroot

Boswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur op de radio. Zelfs op dagen dat het geen pretje is om de paden op, de lanen in te gaan, zoals deze tweede paasdag, weet hij raad.

Frans Kapteijns & Hans Janssen Geschreven door

Gewoon de vogels de huiskamer in huis halen, is één van zijn tips om deze herfstachtige dag door te komen. Maar hij heeft ook smakelijke en meer actieve suggesties.

Breng het eten bij elkaar langs

Je kunt een paasbrunch met elkaar afstemmen en via een videoverbinding toch op elkaars feest zijn. Wat je dan zou kunnen doen is om met mensen in de buurt af te spreken (als hiervoor nog tijd is) dat iedereen een deel van de paasbrunch verzorgt en bij elkaar langsbrengt. Coronaproof uiteraard. Dus: één persoon gaat langs ieder huis met vleeswaren, de ander met broodjes en een ander met hardgekookte eieren. Zo wordt het toch nog iets van samen delen.

Zo maak je een paasfudge

Koken hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Met een handvol ingrediënten zet je iets lekkers op tafel. Een paasfudge bijvoorbeeld. "Keigezellig ook, om juist met kinderen te maken. Maar hou er bij zo'n paasfudge wel rekening mee dat het opstijven enkele uurtjes duurt", waarschuwt Frans.

Haal met hulp van de ANWB de natuur in huis

Zou je deze frisse 5e april toch wat vogelgeluiden willen horen? Ook hiervoor heeft Frans een oplossing. Op de site van de ANWB kwam hij tien leuke tips tegen om deze dag door te komen, zoals de podcastserie De Buitendienst. Zet het gekwetter op de speakers en het is net alsof je in de natuur bent. Maar je kunt ook kiezen voor een (online) puzzeltocht.

Landschapstriënnale in Noord-Brabant

Mocht het weer te slecht blijven of is het binnen zo gezellig: profiteer dan de komende dagen van het programma van de Landschapstriënnale. Dit evenement wordt om de drie jaar ergens in Nederland gehouden. Brabant zou vorig jaar gastheer zijn, maar toen gooide corona roet in het eten. Het virus is weliswaar nog lang weg; toch wordt dit jaar de draad opgepakt. Er is namelijk ook virtueel genoeg te doen, te beleven en te zien in het Van Gogh Nationaal Park, dat een groot deel van Brabant bestrijkt. Het programma van de Landschapstriënnale 2021 staat online.

Wat Frans zelf gaat doen? In ieder geval niet koken. "Ik ben meer iemand die tafelt. Ik kan echt genieten van lekker eten, maar praat er veel liever over dan dat ik in de keuken sta. Ik ben een echte Brabants Bourgondiër."

Voor de reguliere Stuifmailrubriek op Omroep Brabant radio kunnen luisteraars vragen blijven insturen via [email protected] Eerste paasdag ging het over engerlingen, dode spreeuwen en kikkereitjes.

