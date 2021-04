Coronanieuws: 981 nieuwe coronabesmettingen in Brabant

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

Meer dan 5000 zorgmedewerkers trokken aan de bel bij het meldpunt Zorgbonusgemist.nl. Van zeker 3944 kwam naar voren dat zij aan alle eisen van de overheid hebben voldaan. Maar zij kregen van hun werkgever te horen dat hun bonus toch niet doorging. Het gaat om onder anderen medewerkers in de thuiszorg, de gehandicaptenzorg, apotheken of verpleeghuizen.

Het had een extraatje moeten zijn, maar duizenden zorgmedewerkers die dachten dat ze de zorgbonus zouden krijgen, grepen ernaast. De overheid stelde slechts een paar eisen op, maar die zijn zo ruim dat werkgevers zelf moesten invullen wie recht had op de bonus en wie niet. En dat leidt tot willekeur, onbegrip en scheve gezichten, meldt RTL Nieuws.

Een petitie voor compensatie van collegegeld is sinds eind februari 5000 keer ondertekend. Die petitie is een initiatief van de actiegroep Compenseer Collegegeld NU!. Die groep vindt dat studenten geld moeten terugkrijgen voor het lesgeld dat ze hebben betaald voor 2020-2021. De kwaliteit van het onderwijs is volgens hen sterk gedaald door de coronamaatregelen.

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur 981 nieuwe besmettingen gemeld. Dat zijn er minder dan een dag eerder. Toen kwamen er 1182 nieuwe coronagevallen bij.

Een woordvoerster van Gamma en Karwei zegt dat mensen zich goed houden aan de regels en raadt klanten vanwege de beperkte winkeltijd aan van te voren goed na te denken over wat ze willen kopen. Ook bij Intratuin, gespecialiseerd in planten en tuinmeubilair, zitten de meeste tuincentra vol met afspraken. "Het is gezellig druk", laat een woordvoerster weten.

Bij tuincentra, meubelzaken en bouwmarkten komen veel bezoekers op deze paasmaandag. Traditioneel trekken deze winkels tijdens de paasdagen grote aantallen mensen. Dit jaar moet vanwege de coronapandemie wel worden gewinkeld op afspraak, waarbij klanten voor een bepaalde tijd binnen mogen komen. Daardoor is het minder druk dan normaal. Een woordvoerster van woon- en interieurketen IKEA zegt dat alles is volgeboekt voor maandag.

In de Brabantse ziekenhuizen zijn maandagochtend 372 coronapatiënten opgenomen. Dat zijn er iets meer dan zondag, zo maakte het ROAZ maandagochtend bekend. Het voorbije etmaal werden in de Brabantse ziekenhuizen 35 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat er de afgelopen 24 uur 16 coronapatiënten uit de Brabantse ziekenhuizen werden ontslagen. Vier patiënten werden overgeplaatst en vijf coronapatiënten overleden het afgelopen etmaal in de Brabantse ziekenhuizen.

11.14

Britten op vakantie in landen met veel inentingen

Britten kunnen in de zomer mogelijk op vakantie naar een bestemming in het buitenland als daar veel mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Premier Boris Johnson maakt dit volgens Britse media rond 18.00 uur in een speech bekend. Hij komt volgens die media met een 'stoplicht' om te bepalen naar welke landen mensen wel of niet kunnen reizen.

Landen die straks als rood worden ingeschaald, gelden als een risico en reizigers die toch daarnaartoe gaan, moeten bij terugkeer tien dagen onder toezicht in een peperduur oord in quarantaine. Vakantiegangers die terugkeren uit een land dat als oranje is ingeschaald, moeten thuis in quarantaine.