Coronanieuws: 'Derde coronagolf mogelijk sneller voorbij dan gedacht'

Ook deze maandag houden we je op de hoogte van al het belangrijkste nieuws over de coronacrisis in Brabant en daarbuiten.

11.14

Britten op vakantie in landen met veel inentingen



Britten kunnen in de zomer mogelijk op vakantie naar een bestemming in het buitenland als daar veel mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Premier Boris Johnson maakt dit volgens Britse media rond 18.00 uur in een speech bekend. Hij komt volgens die media met een 'stoplicht' om te bepalen naar welke landen mensen wel of niet kunnen reizen.

Landen die straks als rood worden ingeschaald, gelden als een risico en reizigers die toch daarnaartoe gaan, moeten bij terugkeer tien dagen onder toezicht in een peperduur oord in quarantaine. Vakantiegangers die terugkeren uit een land dat als oranje is ingeschaald, moeten thuis in quarantaine.