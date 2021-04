FC Eindhoven wint eindelijk weer eens, FC Den Bosch blijft hekkensluiter

Voor FC Eindhoven was er na vijftien duels zonder zege eindelijk weer wat te juichen (foto: OrangePictures). vergroot

FC Eindhoven sluit de paasdagen met een positief gevoel af, de ploeg heeft voor het eerst dit kalenderjaar een wedstrijd winnend afgesloten. Helmond Sport wist voor het eerst een duel in de vierde periode niet te winnen, maar blijft wel ongeslagen. TOP Oss en Jong PSV wonnen, terwijl FC Den Bosch en NAC Breda een pijnlijke nederlaag te verwerken kregen.

Helmond Sport-Jong Ajax 1-1

Na vier wedstrijden in de vierde periode is Helmond Sport nog altijd ongeslagen. Na drie overwinningen speelde de ploeg van trainer Wil Boessen maandagmiddag met 1-1 gelijk tegen Jong Ajax. Arno Van Keilegom bracht Helmond Sport tien minuten in de tweede helft op voorsprong. Naci Ünüvar maakte er met nog ruim een kwartier te spelen 1-1 van. De thuisploeg ging nog wel op zoek naar de winnende treffer en was in blessuretijd ook nog dicht bij een tweede doelpunt, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt tegen de Amsterdammers.

Jong AZ-FC Den Bosch 2-1

FC Den Bosch blijft voorlopig hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. De rode lantaarn had overgedragen kunnen worden aan Jong AZ, maar dan de Bossche ploeg wel moeten winnen van de ploeg uit Alkmaar. In blessuretijd ging het echter onderuit. Jong AZ kreeg een strafschop na een overtreding van doelman Wouter van der Steen. Tijani Reijnders benutte het buitenkansje. Hij bezorgde FC Den Bosch met zijn doelpunt een 2-1 nederlaag.

FC Dordrecht-FC Eindhoven 1-5

FC Eindhoven heeft eindelijk weer eens gewonnen. De laatste overwinning was op 12 december 2020, toen won het met 4-0 van MVV. Daarna volgden maar liefst vijftien duels zonder zege. De eerste zege in lange tijd was meteen ook een overtuigende, de ploeg van trainer Ernie Brandts won op bezoek bij FC Dordrecht met maar liefst 1-4. Een vroeg doelpunt van Jasper Dahlhaus werd al snel ongedaan gemaakt door Ozgur Aktas. Via doelpunten van Mawouna Amevor, Hugo Botermans, Jort van der Sande en Maarten Peijnenburg liep FC Eindhoven uiteindelijk uit naar een ruime overwinning.

TOP Oss-FC Volendam 2-0

In eigen huis heeft TOP Oss een knappe overwinning geboekt op FC Volendam. Livio Milts en Dennis van der Heiden, uit een strafschop, bezorgden de ploeg van trainer Klaas Wels drie punten. Daarbij kregen ze hulp van FC Volendam-keeper Joey Roggeveen. Bij de 1-0 leverde hij de bal in bij Milts, bij de strafschop speelde hij de hoofdrol door het omver kegelen van Van der Heiden.

Dat TOP Oss als winnaar van het veld stapte was gezien het spelbeeld echter wel opmerkelijk te noemen. FC Volendam, dat 65 procent balbezit had, zocht nadrukkelijk de aanval. Achttien keer werd er door de bezoekers geschoten, maar slechts vier van die pogingen waren op doel. En op die vier pogingen had de achterhoede van TOP Oss dan weer een antwoord.

Jong PSV-MVV Maastricht 3-1

Joël Piroe, Shurandy Sambo en Kristofer Kristinsson hebben Jong PSV een fijne middag bezorgd. In eigen huis wonnen de Eindhovenaren mede door doelpunten van die drie spelers met 3-1 van MVV Maastricht. Door deze overwinning is Jong PSV de nieuwe koploper in de vierde periode van de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Peter Uneken heeft tien punten uit vier duels, net als Helmond Sport. Beide ploegen kregen in die vier duels twee doelpunten tegen, maar Jong PSV scoorde met twaalf doelpunten vier keer vaker dan de ploeg uit Helmond.

NAC Breda - Go Ahead Eagles: 0-1

Een slecht NAC heeft zondagmiddag in eigen stadion met 1-0 verloren van Go Ahead Eagles. In Breda had de ploeg werkelijk niets in te brengen met als dieptepunt de gehele eerste helft. NAC laat hiermee een flinke steek vallen in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op directe promotie.

