Falend NAC laat flinke steek vallen in strijd op tweede plaats

Wachten op privacy instellingen... Go Ahead viert de 0-1. Volgende Vorige vergroot 1/2 NAC-trainer Steijn spreekt van wanprestatie na 1-0 verlies van GO Ahead Eagles.

Een slecht NAC heeft zondagmiddag in eigen stadion met 1-0 verloren van Go Ahead Eagles. In Breda had de ploeg werkelijk niets in te brengen met als dieptepunt de gehele eerste helft. NAC laat door de wanprestatie een flinke steek vallen in de strijd om de tweede plaats die recht geeft op directe promotie. Vier zaken die opvielen in het Rat Verlegh Stadion.

Ronald Strater Geschreven door

1. Malone naar middenveld

In de jacht op plek twee en waarschijnlijk het ondermaatste presteren tegen Jong Ajax had NAC-coach Maurice Steijn bedacht om de zaken eens anders aan te pakken. Na maanden in het hart van de verdediging te hebben gestaan, was Dion Malone tegen Go Ahead plotseling op het middenveld geposteerd. Hij werd centraal achterin vervangen door Mosïe Adiléhou. Met de voor het eerst gepasseerde Kaj de Rooij op de bank speelde Mounir El Allouchi als rechtsbuiten en bestreek Anco Jansen bestreek de linkerflank.

2. NAC geen baas in eigen stadion

Wijzigingen die NAC in de eerste helft helemaal niets brachten. Sterker nog, de Bredase ploeg kwam het eerste helft amper in de buurt van het doel van tegenstander Go Ahead Eagles. Want die zette de thuisploeg flink onder druk, zocht de aanval op en kreeg daardoor een aantal hele goede kansen. In de eerste anderhalve minuut zelfs al twee. Het lukte NAC maar niet om onder die druk uit te voetballen en was daarom geen moment baas in eigen stadion.

Het logische gevolg was dan ook dat de thuisploeg na een half uur spelen op achterstand kwam. Keeper Nick Olij kon in eerste instantie de inzet uit een corner nog keren, maar de rebound was voor Go Ahead Eagles-aanvoerder Jeroen Veldmate, 0-1. En met deze ruststand mocht NAC nog in de handjes klappen.

3. Steijn wisselt van tactiek

Voor de tweede vijfenveertig minuten had NAC-coach Steijn dan ook een nieuw plan bedacht. Met Sydney van Hooijdonk voor Anco Jansen ging hij in een 3-5-2-systeem spelen. Dion Malone zakte een linie en de backs Michael Maria en Darrel Maatsen gingen wat hoger staan. Het hielp gedeeltelijk, NAC ging er iets beter van spelen, maar veel zoden zette het niet nu ook weer aan de dijk. De eerste kans kwam pas in de 65e minuut, maar spits Bilate schoot over.

Een minuut na de scoringskans vond Steijn het tijd om zijn elftal weer te wijzigen. Maatsen en Maria verlieten het veld voor De Rooij en Azarkan.

4. Pijnlijke nederlaag en weinig perspectief

Deze twee moesten voor meer aanvallende impulsen zorgen, maar ook dit bood geen soelaas. De kansen en dus de doelpunten voor NAC bleven uit. De Bredase ploeg leed een zeer pijnlijke nederlaag in eigen huis. Niet alleen in de strijd om de tweede plaats in de Keuken Kampioen Divisie, maar vooral ook omdat het weinig houvast biedt voor de nabije toekomst. Wil NAC dit seizoen nog promoveren, direct of via de nacompetitie, dan zal het voetballend echt veel beter moeten. Het was namelijk belabberd wat de ploeg liet zien.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.