Nog twee arrestaties voor mishandeling bij bushokje in Tilburg

De politie heeft nog eens twee jongeren aangehouden voor mishandeling van een 17-jarige jongen in Tilburg. Een jongen en een meisje (beiden ook 17 jaar) zijn maandagmorgen thuis in Tilburg opgepakt.

In totaal zitten er nu vier mensen vast, eerder werden een 12-jarig meisje en een 18-jarige man aangehouden.

Mishandeling De mishandeling vond zaterdagmiddag plaats. Dit gebeurde tussen kwart voor vier en tien over vier vlakbij het bushokje bij de Ireen Wüst-ijsbaan bij de Stappegoorweg.

Het slachtoffer was op zijn scooter naar het bushokje gereden toen hij zag dat vrienden van hem daar werden lastiggevallen door een groep jongeren. Die groep was op de twee afgekomen nadat zij de fietskelder verlieten, sloot hen in en zette hun fietsen op slot.