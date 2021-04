Wachten op privacy instellingen... Door corona blijft Maria in de meimaand Mariamaand opnieuw binnen. Volgende Vorige vergroot 1/2 Door corona blijft Maria in de meimaand Mariamaand opnieuw binnen

Voor de tweede keer op rij gaat een eeuwenoude Bossche religieuze traditie door corona niet door. De Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch zal ondanks de meimaand Mariamaand volgende maand géén rondgang maken door de Bossche straten. Ook de traditionele massale Mariaverering kan opnieuw geen doorgaan vinden. "Dat vinden gelovigen en pelgrims een enorme teleurstelling", aldus plebaan Vincent Blom van de Sint-Jan. "Maar alles komt uiteindelijk goed."

Rob Bartol

Weliswaar kan er iets meer dan vorig jaar, maar de normaal gesproken massale Mariaverering in Den Bosch kan dit jaar opnieuw niet doorgaan vanwege corona. "Op de zaterdagen en de zondagen kwamen er de afgelopen jaren 25.000 mensen naar de kerk en werden er 20.000 kaarsjes opgestoken", vertelt Bob Saarloos van de broederschap van Onze Lieve Vrouw in een stille en verlaten Sint-Jan.

De meimaand Mariamaand gaat wel 'gewoon’ door', benadrukt Saarloos. “Maar dan met maximaal dertig bezoekers in de kerk. Noodgedwongen zijn dan ook de vroege vieringen afgelast. Geen vier vieringen op een zondag, maar twee.” Plebaan Vincent Blom benadrukt ook ‘dat er weer iets kan’. "Maar, bij voorbaat mis ik de pelgrims, de Gilden en de vele bezoekers in de kerk."

"Om Maria toch te kunnen vereren, gaan we vijftig wit-blauwe vlaggen weggeven."

Niet alleen in de kerk zal het stukken stiller zijn, maar ook de vele cafeetjes rond de Sint-Jan deden altijd goede zaken in de Mariamaand. "Nu ligt alles al heel lang stil en zijn kroegen en winkels dicht. Jammer en triest.”

Het hoogtepunt van de Mariaverering in Den Bosch is al jaren de rondgang van Maria door de straten. “Dat kan ook nu opnieuw niet doorgaan”, vertelt Saarloos. “Om Maria toch te kunnen vereren, gaan we vijftig wit-blauwe vlaggen weggeven. Via een flyer, die huizen die aan de route liggen krijgen, kunnen mensen dan een gratis vlag aanvragen. We vragen ze om de wit-blauwe vlag uit te steken op de zondag dat de bidtocht zou langskomen.”

"Maria staat daar met haar schutsmantel, die wijde mantel slaat ze om iedereen heen.”

De traditionele bidtocht door de Bossche binnenstad vindt zijn oorsprong in een volkslegende uit de 14e eeuw. In 1315 zou een Mariabeeld zelfstandig een nachtelijke rondgang hebben gemaakt in Den Bosch. Na die rondgang was de stad verlost van de pestepidemie. Ter herinnering aan dat wonder ontstond in 1368 een processie, die dezelfde weg aflegt als Maria destijds ‘gelopen’ zou hebben.

Plebaan Vincent Blom in de Bossche Mariakapel. vergroot

Ondanks dat corona de vieringen in de meimaand Mariamaand opnieuw dwarsboomt, is plebaan Vincent Blom hoopvol over de toekomst. “Gelovigen houden altijd hoop. Maria staat daar met haar schutsmantel, die wijde mantel slaat ze om iedereen heen.”

