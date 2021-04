Koudste tweede paasdag sinds 2008, in Eindhoven nog geen zeven graden

Sneeuw met Pasen (foto: Rina Pijs). vergroot

In Eindhoven is het maandag niet warmer geworden dan 6,5 graden. Daarmee is het de koudste tweede paasdag sinds 2008. De verschillen in Brabant zijn groot. In Woensdrecht was het maandag bijna twee graden warmer.

Malini Witlox Geschreven door

Geen witte kerst, maar een witte Pasen. Op verschillende plekken in Brabant hagelde of sneeuwde het maandag, al bleef de natte sneeuw niet lang liggen.

Koude Brabantse Pasen in 1951

In Gilze-Rijen tikte de thermometer overdag 7,4 graden aan en in Volkel, een ander officieel meetpunt, 7,1 graden. In Woensdrecht was het met 8,2 graden het warmst.

"De koudste Brabantse Pasen ooit werd gemeten in 1951, toen werd het 3,9 graden', zegt weerman Wilfred Janssen van Weerplaza.

