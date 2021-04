Nog rustig bij Tilburgse containeroverslag, straks stapels met containers

Normaal zijn er veel containers te vinden bij de containeroverslag (foto: Hollandse Hoogte). vergroot

Bij de containeroverslag van BTT Multimodal Container Solutions in Tilburg is het nu nog heel rustig als gevolg van het vastgelopen schip in het Suezkanaal, maar dat is binnenkort wel anders. "Kom over twee weken terug, dan zie je hier stapels met containers staan", zegt commercieel manager Remon Versteijnen tegen de NOS. "Normaal gesproken kun je de lijnen hier niet zien op de grond."

Zo'n zestig met containers beladen schepen zijn nu onderweg naar Nederland. Bedrijven in en rondom de Rotterdamse haven zijn nu druk bezig uit te zoeken hoe ze al die containers snel kunnen verwerken. Eentje daarvan is het Tilburgse BTT Multimodal Container Solutions.

Het bedrijf is erg afhankelijk van hoe de afhandeling van alle containers in Rotterdam verloopt, zegt Versteijnen tegen de NOS. "Dus of onze schepen wel of niet geholpen gaan worden."

Overslagstations

In Rotterdam haalt het bedrijf de containers op. Die worden per trein en schip vervoerd naar overslagstations zoals in Tilburg. Vanuit daar worden de containers met trucks naar distributiecentra in binnen- en buitenland gebracht.

Ook bij het vervoer met de trucks verwacht de commercieel manager problemen. "Er is natuurlijk al jaren een chauffeurstekort in Nederland. Zeker nu we meer spullen dan ooit moeten vervoeren door corona, zullen we daar tegenaan lopen."

Prognoses maken

Producten zullen later aankomen bij de klanten. Vaak hebben die al daarmee geadverteerd in folders. "Dat zijn ook goederen die al verkocht zijn. Dus onze verladers, die zitten echt met problemen, want de spullen hadden uiteindelijk allang op hun webshop beschikbaar moeten zijn. En dat is momenteel niet zo."

Het is nog niet duidelijk hoe het logistieke proces eruit gaat zien om alle containers zo snel mogelijk te verwerken. "Dus het is momenteel vooral prognoses maken en het zo goed mogelijk voorbereiden, zodat aan de achterkant zo min mogelijk vertragingen gaan ontstaan", aldus Versteijnen tegen de NOS.

