Flitswinter van 15 minuten: lokaal vallen korte, felle sneeuwbuien

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een flitswinter van 15 minuten

Dikke vlokken sneeuw vielen dinsdagochtend in groten getalen én indrukwekkend tempo naar beneden boven Eindhoven. Een super lokale, hevige maar ook bijzonder korte sneeuwbui was het, meegevoerd met een luchtsoort die vanaf de Noordpool komt. Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza vertelt enthousiast: "Dit soort geïsoleerde sneeuwbuien gaan we dinsdag nog meer zien in de provincie."

"Die luchtsoort waar we nu mee te maken hebben, is helemaal langs Denemarken en Noordwegen, over de Noordzee, onze kant op gekomen. En daar vallen typische felle, lokale sneeuwbuien uit." Rond acht uur hing er eentje recht boven Eindhoven. En dat leverde een piepklein flitswintertje op, dat alweer voorbij was wanneer je een paar keer met je ogen geknipperd had.

"In korte tijd kan in zo'n bui best anderhalve centimeter sneeuw uitvallen. En dan i daalt de temperatuur ook even flink, dus kan het ook blijven liggen. Zodra de bui stopt, stijgt die temperatuur ook weer. Dan is de sneeuw bijna even snel weer weg dan dat 'ie was gekomen." Met een graad of vijf, zes is het voor de tijd van het jaar overigens wel fris.

"Her en der kunnen mensen woensdag wakker worden in een witte wereld."

De sneeuwbui trok vanuit Eindhoven weg richting het zuidoosten, zodat ook Geldrop en Someren even het gevoel konden krijgen dat ze in een glazen sneeuwbolletje zaten, dat door elkaar werd geschut.

Van Bernebeek vertelt dat dat dus boven meerdere plekken in Brabant, lastig te voorspellen waar precies, dinsdag een blik sneeuw kan worden leeggeschud. En, zo vervolgt hij: "Woensdagochtend tussen vijf en zeven uur kan het wat langer gaan sneeuwen, in het oostelijk deel van Brabant. Her en der kunnen mensen misschien wakker worden in een witte wereld."

Zwanen in de sneeuw (foto: Renée van Opzeeland). vergroot

Sneeuw op 'derde Paasdag' (foto: Martijn Steenhuisen). vergroot

Sneeuw in de lente vergroot

Ook Budel kleurde wit dinsdagochtend (foto: Ben Saanen) vergroot

In Biezenmortel blijft de sneeuw wél even liggen (foto: Kees van Spelde). vergroot

Een winters tuintje (foto: hans van Hamersveld). vergroot

Mooie plaatjes uit Budel (foto: Ben Saanen). vergroot

Voetstappen in de sneeuw vergroot

LEES OOK: Koudste tweede paasdag sinds 2008, in Eindhoven nog geen zeven graden

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.