Weercode geel op woensdagochtend: kans op sneeuw en gladheid

Het KNMI heeft voor de vroege woensdagochtend code geel afgekondigd, vanwege kans op sneeuw en gladheid. De waarschuwing geldt tussen vier en acht uur.

Weerman Wouter van Bernebeek van Weerplaza zei dinsdagochtend al tegen Omroep Brabant dat met name in het oostelijke deel van onze provincie langere tijd sneeuw kan vallen woensdagochtend. Het is dan ongeveer een graad boven nul en de kans bestaat dus dat het glad wordt.