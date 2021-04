Luuk en Tim verveelden zich door de lockdown, nu hebben ze een kledinglijn

vergroot

Ieder van ons heeft tijdens de lockdown wel eens doelloos op de bank gehangen met de vraag wat we nu in vredesnaam eens moesten gaan doen. Luuk Wensink (17) uit Drunen en Tim Lame (22) uit Oosterhout kozen ervoor om niet Netflix uit te gaan kijken, maar bedachten in plaats daarvan hun eigen kledinglijn. Vanaf dinsdag is hij online te bestellen.

Bro’s Achieve Glory heet het kledingmerk van de jongens. Ruim een jaar hebben ze eraan gewerkt. Met hulp uit de omgeving konden ze alles zelf bedenken. Van ontwerp tot financiering. Want het had nogal wat voeten in aarde, vertelt Luuk.

“We hebben een collectie ontworpen, met ons eigen logo. Maar we moesten ook nadenken over de financiering, hoe gaan we het verkopen, waar gaan we het maken, hoe gaan we de kleding in de markt zetten”, spreekt hij als een volleerd ondernemer. “We hebben misschien niet zo veel ervaring”, vult Tim aan, “maar wél veel energie.”

"Ik droomde altijd al van een eigen kledinglijn."

Luuk zit op de havo en speelt voetbal bij Vitesse. Hij hoopt profvoetballer te worden. “Ik droomde altijd al van een eigen kledinglijn, maar had eigenlijk bedacht dat ná mijn voetbalcarrière te starten. Door corona ben ik gewoon wat eerder begonnen.”

Hetzelfde geldt voor Tim. Hij is assistent-manager bij een tankstation: “Dus ik heb wel wat ervaring in de handel.” Hij hoopt later voetbaltrainer te worden. Een eigen bedrijfje was voor hem ook een droom. “Door corona had ik meer vrije tijd en dan zit je na te denken: wat wil je nu eigenlijk? Toen kwam Luuk met dit idee.”

"Het is elke keer een zoektocht waar het logo staat."

Een jaar later is het kledingmerk een feit. “Het leuke is dat we een logo hebben met een rode ster erin verwerkt. En op elk kledingstuk komt dat op een andere plek terug. Het is dus elke keer een zoektocht waar het merk staat”, vertelt Luuk. Ook Tim is enthousiast. “We wilden vooral dat het lekker zou zitten én dat het lang mooi zo blijven.” De favoriet? “We hebben een ‘beige hoodie”, vertelt Tim. “Die vind ik het mooist. Die crèmekleur met dat rood: dat past gewoon heel mooi bij elkaar.”

Een deel van de opbrengst van de kledinglijn gaat naar een goed doel, het Jeugdfonds Sport Brabant.

