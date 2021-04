Leraar pleegde ontucht met 16-jarige leerlinge: 240 uur taakstraf

Via Snapchat werd 'expliciet seksueel gechat'. vergroot

Een 31-jarige leraar uit Den Bosch die ontucht pleegde met een minderjarig meisje, heeft 4 dagen celstraf en een taakstraf van 240 uur gekregen. De man had ook seksueel getinte foto's van het meisje in zijn bezit. De 4 dagen zat hij al in voorarrest uit.

De verdachte gaf het meisje sinds de zomer van 2019 één keer in de week les. Zij was destijds 16 jaar. In oktober van dat jaar deed ze aangifte gedaan van ontucht. Ze vertelde dat ze met haar leraar had gezoend, dat ze was betast en dat ze orale seks hadden. De verdachte gaf toe dat de twee veel contact hadden met elkaar, maar ontkende de seksuele handelingen.

'Expliciet seksueel karakter'

De rechtbank in Den Bosch noemt de verklaring van het meisje geloofwaardig, onder meer omdat deze ondersteund wordt door een verklaring van een vriendin. Ook zijn gesprekken via Snapchat uitgelezen met 'duidelijk een grensoverschrijdend en soms zelfs expliciet seksueel karakter', aldus de rechtbank.

De man wordt zwaar aangerekend dat hij als leraar bij zijn omgang met het meisje geen professionele afstand hield. Anderzijds weegt de rechtbank mee dat het initiatief tot contact ook bij het meisje leek te liggen en dat het meisje en haar klasgenoten de leraar tijdens de les 'uitdagende vragen' stelden. Ook hield de rechter er rekening mee dat de verdachte zijn baan als leraar is kwijtgeraakt. Hij werkt inmiddels in de horeca.

De man kreeg ook zes maanden voorwaardelijke celstraf die hij moet uitzitten als hij opnieuw in de fout gaat. Een onvoorwaardelijke celstraf, zoals de officier van justitie eiste, had betekend dat hij deze baan zou verliezen. Wel is de maximale taakstraf opgelegd.

