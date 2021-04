Te veel gekookt? Elisah deelt haar eten met anderen in de foodsharing-groep

Elisah Pals doet aan Foodsharing. vergroot

Foodsharing is hot. Op social media zijn er steeds meer groepen waarin mensen eten aanbieden dat is overgebleven. Elisah Pals uit Ossendrecht strijdt al vijf jaar voor een samenleving zonder verspilling en maakt zelf ook gebruik van de groepen. Als kookinspiratie, maar ook om leuke mensen te ontmoeten.

Elisah probeert helemaal afvalloos te leven. Ook koopt ze liefst geen nieuwe spullen. Haar kleren haalt ze bij de kringloopwinkel, net als veel cadeautjes die ze weggeeft. Om geen eten te verspillen, doet ze aan foodsharing: groepen bieden op social media eten aan dat is overgebleven.

Het begon allemaal met afval verminderen. "Al snel kom je erachter dat je eigenlijk niks nieuws kunt kopen, zonder dat je met een kaartje, stuk piepschuim of plastic zakje blijft zitten. Maar het gaat heel aardig. Als iets kapotgaat, vraag ik mezelf af of ik het moet vervangen. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en heb ik praktisch niets nieuws meer gekocht. Nou ja, wat onderbroeken en een telefoonkabeltje."

"We gooien ons winkelwagentje vol, maar tegen het einde van de week zijn we vaak te lui om te koken."

Toch zag ze om zich heen dat er vaak nog veel eten verspild wordt. "We gooien ons winkelwagentje vol, maar tegen het einde van de week zijn we vaak te lui om te koken. Dan blijven die verse producten liggen. En hoe vaak koken we niet te veel en gooien we een deel rechtstreeks in de prullenbak? Zo zonde."

Tegelijk besefte ze dat er ook veel mensen zijn die écht honger hebben. "Ik volgde iemand die voor een challenge een maand lang leefde met honderd euro voor boodschappen. Maar superveel mensen in Nederland kunnen simpelweg niet meer besteden en hebben écht honger. Hoe fijn is het dan als er groepen bestaan waarin restjes worden aangeboden."

De afgelopen jaren worden de foodsharing-groepen op Facebook steeds populairder. "Maar ik had eigenlijk geen idee hoeveel het er precies waren." Volgens Elisah was het daarom de hoogste tijd om alle initiatieven in Nederland en Vlaanderen in kaart te brengen.

"Dagenlang heb ik zitten speuren."

Het leverde een lange zoektocht op. "Dagenlang heb ik zitten speuren. Inmiddels zitten we bijna aan de 150 groepen! Ik wist niet dat er zóveel waren. Het grappige - en lastige - was dat al die groepen hetzelfde doel hebben, maar allemaal nét iets anders heten: Prakkie over, Zonder honger naar bed, Eten over?"

Zelf neemt Elisah ook regelmatig een kijkje in een van de groepen. "Laatst heb ik nog een maaltijd opgehaald bij een oudere dame. Ik kende haar niet, maar het was een hartstikke leuk mens. Dat soort contacten hou je er dus ook aan over. En inspiratie, trouwens. Iedereen kookt toch net anders en gebruikt andere combinaties van ingrediënten. Eten delen is dus niet alleen goed, maar ook gewoon leuk en lekker!"

