Efteling doet tóch mee aan coronatestevenement, Beekse Bergen grijpt mis

Deze maand worden in Brabant proeven gehouden met toegangstesten om bezoek aan musea, dierentuinen en sportwedstrijden mogelijk te maken. De Efteling doet eraan mee, net als PSV, Willem II, RKC Waalwijk, FC Eindhoven en TOP Oss. Zij voetballen in een gedeeltelijk gevuld stadion met publiek.

De Efteling opent op zaterdag 24 april de deuren voor een testevenement van Fieldlab. 8.000 bezoekers mogen naar binnen nadat ze negatief zijn getest op het coronavirus. Hierbij wordt de anderhalvemeter-regel losgelaten. Directeur Fons Jurgens is blij: "We dragen graag een steentje bij aan het zo snel mogelijk heropenen van de samenleving, waarin dagjes uit weer normaal zijn."

De overheid publiceerde dinsdagmiddag een lijst met evenementen waarbij publiek gedeeltelijk is toegestaan. De Efteling stond daar niet tussen, maar maakte dit later alsnog zelf bekend.

Coronaminister Hugo de Jonge denkt dat met 'toegangstesten voorzichtig en verantwoord' activiteiten weer mogelijk zijn. Het gaat bij de proeven, die door het hele land worden gehouden. Bezoekers moeten voordat ze een evenement bezoeken een sneltest laten doen bij een teststraat van de Stichting Open Nederland, dus niet bij de GGD. Met een negatief testresultaat kunnen ze vervolgens naar binnen.

Beekse Bergen: 'Jammer'

Het bedrijf Libéma, waar Beekse Bergen onder valt, vindt het jammer dat het safaripark geen deel uitmaakt van de proef. "We hadden graag meegewerkt. Nu blijven we hopen dat de proeven bij andere dierenparken goed verlopen. Dat is ook in ons belang, want dan hopen wij ook weer sneller open te mogen. We zijn er in elk geval klaar voor", zegt een woordvoerder.

Dit zijn de evenementen in onze provincie waar publiek bij mag zijn:

Poppodia:

Mezz in Breda - 80 bezoekers (25-27 april)

De Effenaar in Eindhoven - 130 bezoekers (25-27 april)

Gebouw-T in Bergen op Zoom - 100 bezoekers (25-27 april)

013 in Tilburg - 450 bezoekers (25-27 april)

De Pul in Uden - 100 bezoekers (25-26 april)

Musea:

Noordbrabants Museum in Den Bosch - 600 bezoekers (19-21 april)

Theaters:

Natlab Stichting Plaza Futura in Eindhoven - 42 bezoekers (16-18 april)

Parktheater Eindhoven in Eindhoven - 250 bezoekers (16-18 april)

Chassé Theater in Breda - 400 bezoekers (16-18 april)

Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven - 350 bezoekers (16-18 april)

Monumenten:

Molen van Hapert in Hapert - 100 bezoekers (10-11 april)

Grote Kerk in Breda - 440 & 600 bezoekers (10-11 april)

Sport- en jeugdactiviteiten:

Zwemmen bij Camping de Paal in Bergeijk - 100 bezoekers (15 april)

Zwemmen bij Landal Het Vennenbos in Hapert - 100 bezoekers (17 april)

Wandelen met KWBN Lentetocht in Meijerijstad - 1500 bezoekers (25 april)

Attractieparken:

De Efteling in Kaatsheuvel - 8000 bezoekers (24 april)

Topsportwedstrijden:

Willem II - RKC Waalwijk - 2000 bezoekers (23 april)

PSV - FC Groningen - 4000 bezoekers (24 april)

FC Eindhoven - FC Den Bosch - 450 bezoekers (30 april)

TOP Oss - Jong FC Utrecht - 500 bezoekers (30 april)

Casino's en speelhallen:

Pierre de Jonge in Etten-Leur - 50 bezoekers (17 april)

Holland Casino in Breda - 1200 bezoekers (24 april)

Jack's Casino in Eindhoven - 250 bezoekers (24 april)

