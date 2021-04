Efteling en Beekse Bergen klaar om mee te doen aan pilots met bezoekers

Corona haalt dikke streep door jubileum Mini Efteling vergroot

De Efteling hoopt mee te kunnen doen aan een pilot waarbij er bezoekers in het park mogen. Het attractiepark heeft zich als kandidaat aangemeld voor een proef die er moet gaan komen. Naar verwachting wordt dinsdag duidelijkheid wie er mee mag doen aan experimenten. "Wij zijn er klaar voor."

Ook de dierentuinen Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk Nuenen willen graag aan de pilot meedoen. "We hebben aangegeven bij de Veiligheidsregio dat we daar zeker voor open staan", zegt een woordvoerder van de overkoepelende organisatie Libéma. Maar of dat mag en wanneer ze daar duidelijkheid over krijgen, is bij de woordvoerder nog niet bekend.

De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zegt desgevraagd dat er inderdaad een plan is om de pilot-activiteiten uit te breiden. Daarvoor zijn organisatoren van evenementen benaderd met de vraag of ze eraan mee zouden willen werken. Bij de proef moeten er grotere evenementen worden georganiseerd in alle verschillende regio's in het land. Ook in Brabant dus.

Eerder werden er ook al dergelijke 'fieldlab-experimenten' gehouden. Onder meer cabaretier Guido Weijers kon zo weer eens optreden voor publiek. En ook bij het Eurovisie Songfestival mag beperkt publiek aanwezig zijn dit jaar. Komende maand komen er dus nog veel meer van dat soort experimenten bij op de agenda.

Naar verwachting wordt dinsdag door de minister bekendgemaakt welke evenementen kunnen worden georganiseerd, hoeveel mensen daarnaartoe kunnen en onder welke voorwaarden. “Dat is nu nog in beraad”, zegt de woordvoerder. “Ik kan nog nergens op vooruit lopen.” Harde voorwaarde is dat op de locatie getest moet kunnen worden.

Bij de Beekse Bergen, ZooParc en Dierenrijk moeten ze dus nog even de adem inhouden. “Maar we hebben begrepen dat er op korte termijn iets besloten wordt”, zegt Libéma. Ook bij De Efteling houden ze de vingers nog even gekruist. “We kunnen vrij snel open”, zegt de woordvoerder. MIts er groen licht is natuurlijk. "Wie weet komt dat er snel. Maar nu moeten we nog even afwachten. Samen met de rest van Nederland."

