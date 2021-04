PSV is blij verrast en 'overvallen' dat fans welkom zijn bij wedstrijd

PSV is 'blij verrast' met de boodschap dat eind deze maand weer toeschouwers bij de thuiswedstrijd tegen FC Groningen mogen zijn. Het besluit van de overheid heeft de club wel 'overvallen', zo laten de Eindhovenaren weten.

“Het is goed nieuws, maar we zijn echt totaal verrast”, zegt commercieel directeur Frans Janssen. De eredivisiewedstrijd maakt deel uit van een grootschalige proef waarbij tientallen evenementen met publiek gehouden worden. Zo mogen er op 24 april 4000 bezoekers naar PSV - FC Groningen in het Philips Stadion.

De eredivisieclub stelt net als de andere clubs niet betrokken te zijn geweest bij de besluitvorming. De genoemde protocollen en het aantal mensen dat naar binnen mag zijn voor PSV volledig nieuw. Janssen: "Naast het feit dat we in principe blij zijn, roept dit natuurlijk vooral heel veel vragen op. Bij onze fans, maar zeker ook bij ons. We gaan nu in overleg met de betrokken instanties en zullen dan communiceren hoe we met deze situatie omgaan."